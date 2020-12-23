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«Росконтроль» назвал лучший молочный шоколад 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
«Росконтроль» назвал лучший молочный шоколад
Фото: lenta.ru
Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») молочного шоколада. В нем приняли участие образцы семи брендов: Milka, «Коммунарка», Alpen Gold, «Аленка», Globus, Schogetten и «Кондитерской фабрики „Спартак“.
В рамках исследования эксперты приобретали образцы в обычных магазинах, после чего проверяли их по более, чем 100 параметрам качества и безопасности, включая физико-химические показатели, наличие крахмала и жира, а также жирно-кислотный состав.
Шоколад „Коммунарка“ не прошел тест на безопасность, поскольку в нем были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Шоколад основных брендов соответствует требованиям ГОСТ по безопасности.
Все исследованные образцы были произведены с использованием указанных на упаковке какао и молока, без дешевых заменителей.
В ходе органолептической экспертизы специалисты высказали претензии ко всем участникам исследования, кроме Schogetten. Остальные образцы имеют вкус, не свойственный молочному шоколаду.
По итогам исследования шоколад „Коммунарка“ занесен в черный список „Росконтроля“. „Аленка“ и Globus попали в список товаров с замечаниями. Остальные марки рекомендованы к употреблению.
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