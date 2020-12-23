«Росконтроль» выбрал лучший молочный шоколад 

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Эксперты «Росконтроля» провели исследование и выбрали лучший молочный шоколад. В исследовании приняли участие образцы семи популярных брендов: Milka, «Коммунарка», Alpen Gold, «Аленка», Globus, Schogetten и «Кондитерской фабрики "Спартак"».

Специалисты приобрели шоколад в обычных магазинах, а затем проверили их по более, чем 100 параметрам качества и безопасности, включая физико-химические показатели, наличие крахмала и жира, а также жирно-кислотный состав.

Шоколад «Коммунарка» не прошел тест на безопасность, так как в нем обнаружили бактерии группы кишечной палочки. При этом шоколад других брендов соответствует требованиям ГОСТ по безопасности.

Все образцы были изготовлены с использованием указанных на упаковке какао и молока, без дешевых заменителей.

В ходе органолептической экспертизы специалисты высказали претензии ко всем участникам исследования, кроме Schogetten. Остальные образцы имеют вкус, не свойственный молочному шоколаду.

Таким образом, шоколад «Коммунарка» оказался в черном списке «Росконтроля». «Аленка» и Globus попали в список товаров с замечаниями. Остальные марки рекомендованы к употреблению.