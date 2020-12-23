Диетолог назвала влияющие на потенцию новогодние блюда 

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие блюда на новогоднем столе влияют на потенцию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, лучше не злоупотреблять алкоголем, так как он снижает либидо. При большом количестве спиртные напитки вызывают сонливость и чрезмерное расслабление.

Также врач посоветовала отказаться от пива, чечевицы и сои, содержащих фитоэстрогены, блюд с фасолью и другими бобовыми, способствующих метеоризму, и десертов после плотного ужина:

"Мясо будет перевариваться в желудке долго, несколько часов, сладкие же блюда, попав на эту "подушку", начинают бродить и, естественно, выделять газы".

Помимо этого, на либидо влияют блюда с вишней, так как в ягоде содержится большое количество гормона сна — мелатонина. Он есть и в бананах.

Чтобы не испытывать проблем с потенцией в долгосрочной перспективе, медик посоветовала отказаться от вызывающих повреждение сосудов продуктов: