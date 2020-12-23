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Диетолог назвала влияющие на потенцию новогодние блюда 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Диетолог назвала влияющие на потенцию новогодние блюда
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие блюда на новогоднем столе влияют на потенцию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, лучше не злоупотреблять алкоголем, так как он снижает либидо. При большом количестве спиртные напитки вызывают сонливость и чрезмерное расслабление.
Также врач посоветовала отказаться от пива, чечевицы и сои, содержащих фитоэстрогены, блюд с фасолью и другими бобовыми, способствующих метеоризму, и десертов после плотного ужина:

"Мясо будет перевариваться в желудке долго, несколько часов, сладкие же блюда, попав на эту "подушку", начинают бродить и, естественно, выделять газы".

Помимо этого, на либидо влияют блюда с вишней, так как в ягоде содержится большое количество гормона сна — мелатонина. Он есть и в бананах.
Чтобы не испытывать проблем с потенцией в долгосрочной перспективе, медик посоветовала отказаться от вызывающих повреждение сосудов продуктов:

"Это все жареное, особенно в масле, во фритюре, трансжиры, сахар. Кроме того, необходимо внимательно следить за работой печени, ведь именно там синтезируется холестерин. На ее работу также негативно влияет алкоголь".

Ранее "Рамблер" сообщал, что диетолог назвала допустимое количество икры в рационе.
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