Раскрыт секрет, как выбрать лучшие яблоки 

Яблоки являются одними из самых популярных фруктов в России. Специалисты раскрыли несколько секретов, которые помогут при покупке яблок в магазине.

Заморские яблоки выглядят так, будто их только что сорвали с ветки, пишет Life-hacking. Перед отправкой в дальнее путешествие плоды обрабатывают специальным составом, благодаря которому они не портятся при транспортировке и хранении, говорят специалисты. Есть веские причины для совета срезать блестящую кожицу перед тем, как съесть импортное яблоко. Защитный слой может содержать воск и парафин, но это не так уж и плохо. Смывается он специальным средством для мытья фруктов или раствором воды и уксуса в равных частях.

Гораздо хуже, когда плоды обрабатывают дифенилом — продуктом нефтепереработки, предупреждают специалисты. В Европе и США его запрещено использовать для продления жизни плодов из-за его высокой токсичности. К сожалению, определить на глаз состав защитной «глазури» не представляется возможным. Купленное яблоко нужно ненадолго погрузить в горячую воду. Если после тщательного мытья на поверхности плода осталась маслянистая пленка, кожуру можно смело снимать.

В сезон лучше делать ставку на отечественные сорта. Для защиты от преждевременного гниения в России обычно используют состав, который легко смывается простой водой. Чтобы сохранить фрукты на складе, используют специальное средство на основе пищевого жира. По словам экспертов, вымытые домашние яблоки можно смело есть с кожурой, которая, как утверждают многие, намного полезнее мякоти.

Для определения спелости яблока рекомендуется обратить внимание на семена фрукта. Темные и твердые говорят о его зрелости. При этом мягкие зеленоватые семечки указывают на то, что яблоко сорвали раньше, чем нужно. Если надавить пальцем на несозревший фрукт, кожура постепенно распрямится, а углубление пропадет. А вот у спелых, говорят эксперты, след от надавливания обязательно останется.

Готовность яблока к употреблению определяется также по содержанию крахмала. Если при нанесении йода на фруктовую мякоть ее цвет не меняется, значит, яблоко созрело и «набрало» сахар.

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