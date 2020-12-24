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Раскрыт секрет, как выбрать лучшие яблоки 

Профиль 3 часа назад
Раскрыт секрет, как выбрать лучшие яблоки
Фото: depositphotos.com
Яблоки являются одними из самых популярных фруктов в России. Специалисты раскрыли несколько секретов, которые помогут при покупке яблок в магазине.
Заморские яблоки выглядят так, будто их только что сорвали с ветки, пишет Life-hacking. Перед отправкой в дальнее путешествие плоды обрабатывают специальным составом, благодаря которому они не портятся при транспортировке и хранении, говорят специалисты. Есть веские причины для совета срезать блестящую кожицу перед тем, как съесть импортное яблоко. Защитный слой может содержать воск и парафин, но это не так уж и плохо. Смывается он специальным средством для мытья фруктов или раствором воды и уксуса в равных частях.
Гораздо хуже, когда плоды обрабатывают дифенилом — продуктом нефтепереработки, предупреждают специалисты. В Европе и США его запрещено использовать для продления жизни плодов из-за его высокой токсичности. К сожалению, определить на глаз состав защитной «глазури» не представляется возможным. Купленное яблоко нужно ненадолго погрузить в горячую воду. Если после тщательного мытья на поверхности плода осталась маслянистая пленка, кожуру можно смело снимать.
В сезон лучше делать ставку на отечественные сорта. Для защиты от преждевременного гниения в России обычно используют состав, который легко смывается простой водой. Чтобы сохранить фрукты на складе, используют специальное средство на основе пищевого жира. По словам экспертов, вымытые домашние яблоки можно смело есть с кожурой, которая, как утверждают многие, намного полезнее мякоти.
Для определения спелости яблока рекомендуется обратить внимание на семена фрукта. Темные и твердые говорят о его зрелости. При этом мягкие зеленоватые семечки указывают на то, что яблоко сорвали раньше, чем нужно. Если надавить пальцем на несозревший фрукт, кожура постепенно распрямится, а углубление пропадет. А вот у спелых, говорят эксперты, след от надавливания обязательно останется.
Готовность яблока к употреблению определяется также по содержанию крахмала. Если при нанесении йода на фруктовую мякоть ее цвет не меняется, значит, яблоко созрело и «набрало» сахар.
Ранее был раскрыт самый правильный способ выбрать качественный кефир. Врачи говорят, что в год необходимо употреблять 36 литров напитка — порядка 100 граммов в день. Но россияне в среднем выпивают всего 21 литр. Отмечается, что кефир не только хорошо утоляет жажду, но и укрепляет здоровье. Конечно, если речь идет о натуральном продукте.
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