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«Нелюбимая» часть ягоды оказалась мощным средством для долголетия 

Профиль 3 часа назад
Нелюбимая часть ягоды оказалась «ключом» к долголетию
Фото: depositphotos.com
Отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность и правильно подобранный рацион являются тремя основами долголетия. Специалисты рассказали, какой продукт укрепляет организм и продлевает жизнь.
По данным издания Express, речь идет о виноградных косточках. Многие люди не любят эту часть ягоды, они отделяют ее от мякоти и выбрасывают.
Болезни сердца и рак являются основными причинами смерти во всем мире, и наличие одного из них может увеличить риск другого, утверждают ученые. Исследования, проведенные в конце прошлого года, показали, что онкобольные подвергаются более высокому риску смерти от сердечных заболеваний.
Однако ведение здорового образа жизни может в той или иной степени снизить риск развития и того, и другого, говорят специалисты. Они рекомендуют добавить экстракт виноградных косточек в свой «защитный арсенал».
Экстракт виноградных косточек — это пищевая добавка, получаемая путем удаления, сушки и измельчения горьких на вкус семян винограда. Один из факторов, из-за которого экстракт виноградных косточек может снизить риск сердечных заболеваний, заключается в том, что он препятствует возникновению гипертонии — высокого кровяного давления, уверены эксперты.
Кроме того, исследователи заявляют, что высокое потребление антиоксидантов, таких как флавоноиды и проантоцианидины, связано со снижением риска различных видов рака. При этом антиоксидантная активность экстракта виноградных косточек, утверждают они, показала потенциал ингибирования клеточных линий молочной железы, легких, желудка, полости рта, печени, предстательной железы и поджелудочной железы человека в лабораторных условиях.
Ранее смертельно ядовитый в сыром виде продукт назвали «ключом» к долголетию. Популярный во всем мире продукт питания как сам по себе, так и в качестве ингредиента во многих рецептах, таких как выпечка, является плодом дерева, произрастающего в богатых тропических окрестностях Центральной и Южной Америки, где он известен как caju.
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