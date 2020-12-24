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Россиянам раскрыли правила выбора селедки для новогоднего стола 

Даня Виттиг 2 часа назад
Эксперт объяснил, как выбрать селедку для закуски
Фото: depositphotos.com
Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин рассказал, как выбирать селедку к Новому году. Об этом сообщает радио Sputnik. По его словам, рабы должна быть упругой и крепкой.
В большинстве случаев лучше приобретать цельную рыбу и самостоятельно разделывать ее.

«Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок — сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна», — пояснил эксперт.

Фомин отметил, что слабосоленая селедка быстрее портится, поэтому в рыбу добавляют консерванты. Разделанная и упакованная селедка хранится от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки.

«Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. А дальше начинаются "пляски"».

Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» призвал брать филе сельди в вакуумной упаковке, так как продукт не соприкасается с кислородом и не окисляется.
При выборе сельди в пластиковых банках важно следить за герметичностью упаковки. Эксперт также напомнил о важности срока годности продукта.
Ранее "Рамблер" сообщал умеют ли рыбы зевать.
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