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Россиян предостерегли от отравления салатами в праздники 

Даня Виттиг 2 часа назад
Сотрудники Роспотребнадзоре сообщили несколько предостережений насчет новогоднего застолья.
По словам экспертов, неправильное хранение салатов ведет к активному росту микроорганизмов. Употребление таких салатов грозит серьезным отравлением. Об этом сообщает ТАСС.
Срок годности салатов зависит от срока годности его компонентов. Также заправка майонезом или другими соусами ускоряет процесс размножения патогенов. Салаты следует хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.
Дольше всего можно хранить салаты из маринованных или квашеных овощей — их можно есть в течение 36 часов. На втором месте — блюда из сырых и вареных овощей, а также с мясом, птицей и копченостями. Они сохраняют свежесть до 18 часов без заправки. А вот салаты из консервированных овощей и вареных яиц после заправки можно хранить до шести часов.
Салаты ни в коем случае нельзя оставлять при комнатной температуре.
Ранее "Рамблер" сообщал, чем опасны майонезные салаты.
Женский форум
Еда , Видео , Роспотребнадзор
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