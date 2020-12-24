Роскачество обнаружило антибиотики в осетровой икре 

Роскачество проверило черную икру и обнаружило в ней антибиотики, сорбиновую кислоту и не только.

Специалисты Роскачества и Россельхознадзора закупили икру осетровых рыб 16 торговых марок. Для исключения погрешностей экспертиза проходила параллельно сразу в двух лабораториях.

"Замечаний не возникло только к одной торговой марке из 16 исследованных — это "Русская черная икра" от одноименного производителя. У остальных марок выявлены: краситель "бриллиантовый зеленый", что является нарушением ГОСТа — у одной торговой марки, антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня, — у трех торговых марок", — говорится в сообщении.

Кроме того, в трех торговых марках эксперты выявили превышение общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи, в пяти торговых марках зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным.

Также при изготовлении икры применялся консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России, сорбиновая или бензойная кислоты были не указаны в маркировке у девяти торговых марок, у шести торговых марок зафиксирован неуказанный вид рыбы или замечания по видовой принадлежности икры.

В целом, во всех находилась икра осетровых рыб. Однако обнаружены различия в видах заявленного осетра (осетровых рыб 19 видов — некоторые из них более ценные, другие — относительно дешевые). Поэтому представителей брендов уведомили о необходимости скорректировать маркировку.