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Роскачество обнаружило антибиотики в осетровой икре 

Даня Виттиг 5 часов назад
Роскачество обнаружило антибиотики в осетровой икре
Фото: depositphotos.com
Роскачество проверило черную икру и обнаружило в ней антибиотики, сорбиновую кислоту и не только.
Специалисты Роскачества и Россельхознадзора закупили икру осетровых рыб 16 торговых марок. Для исключения погрешностей экспертиза проходила параллельно сразу в двух лабораториях.

"Замечаний не возникло только к одной торговой марке из 16 исследованных — это "Русская черная икра" от одноименного производителя. У остальных марок выявлены: краситель "бриллиантовый зеленый", что является нарушением ГОСТа — у одной торговой марки, антибиотики в количестве, не превышающем предельно допустимого уровня, — у трех торговых марок", — говорится в сообщении.

Кроме того, в трех торговых марках эксперты выявили превышение общей микробной обсемененности (КМАФАнМ) и дрожжи, в пяти торговых марках зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным.
Также при изготовлении икры применялся консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России, сорбиновая или бензойная кислоты были не указаны в маркировке у девяти торговых марок, у шести торговых марок зафиксирован неуказанный вид рыбы или замечания по видовой принадлежности икры.
В целом, во всех находилась икра осетровых рыб. Однако обнаружены различия в видах заявленного осетра (осетровых рыб 19 видов — некоторые из них более ценные, другие — относительно дешевые). Поэтому представителей брендов уведомили о необходимости скорректировать маркировку.
Ранее "Рамблер" сообщал, какое количество икры допустимо в рационе.
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Женский форум
Еда , Россельхознадзор
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