Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Доктор медицинских наук назвал способ быстро похудеть к Новому году 

Даня Виттиг 4 часа назад
Врач назвал способ быстро похудеть к Новому году
Фото: depositphotos.com
Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, как быстро и правильно похудеть к Новому году. Рекомендации доступны на YouTube-канале «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова».
По мнению эксперта, при похудении следует уделять внимание составу продуктов.

«Если жиров в продукте мало, это не значит, что он полезен. Не только от жиров все зависит. Человек никогда не жиреет от жиров, как и не зеленеет от зелени».

Ковальков привел в пример жителей Севера, рацион которых на 80 процентов состоит из жиров. При этом чукчи почти никогда не страдают ожирением. Диетолог не советует худеть, употребляя лишь обезжиренные продукты.
Для людей, желающих избавиться от лишних килограммов в кратчайшие сроки, идеально подойдет белково-жировая диета, считает Ковальков.
Диета позволит быстро и эффективно похудеть к праздникам, при этом у человека не произойдет «жирового удара» по печени. Хотя такой системы можно придерживаться не больше месяца. При таком питании уходит до 150 граммов лишнего веса в сутки.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие новогодние блюда влияют на потенцию.
Видео дня. Личная жизнь Ильи Авербуха
Женский форум 2
Еда , Алексей Ковальков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение