Врач назвал способ быстро похудеть к Новому году

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, как быстро и правильно похудеть к Новому году. Рекомендации доступны на YouTube-канале «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова».

По мнению эксперта, при похудении следует уделять внимание составу продуктов.

«Если жиров в продукте мало, это не значит, что он полезен. Не только от жиров все зависит. Человек никогда не жиреет от жиров, как и не зеленеет от зелени».

Ковальков привел в пример жителей Севера, рацион которых на 80 процентов состоит из жиров. При этом чукчи почти никогда не страдают ожирением. Диетолог не советует худеть, употребляя лишь обезжиренные продукты.

Для людей, желающих избавиться от лишних килограммов в кратчайшие сроки, идеально подойдет белково-жировая диета, считает Ковальков.

Диета позволит быстро и эффективно похудеть к праздникам, при этом у человека не произойдет «жирового удара» по печени. Хотя такой системы можно придерживаться не больше месяца. При таком питании уходит до 150 граммов лишнего веса в сутки.