Представители одного из самых известных мировых ресторанных гидов прибыли в Москву, чтобы оценить борщ в числе других "блюд местной кухни".

"Российская кулинарная сцена за последние 30 лет стала свидетелем появления некоторых новых тенденций, воплощенных талантливыми поварами, которые стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска, и сметана… Они также предпочитают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус знаменитым первым блюдам страны, таким как борщ и рассольник", − говорится в сообщении Michelin Guides.

Однако в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны включат пять украинских традиций, включая "культуру приготовления украинского борща".

Три четверти населения Украины поддерживают идею отнести борщ в перечень нематериального культурного наследия.