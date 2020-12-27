Продукты, которые полезно есть на ночь 

Существует мнение, что употреблять пищу после 18:00 может быть опасно для тела и здоровья, но на самом деле это не так. Что касается похудения, то последний прием пищи может быть за 3-4 часа до отхода ко сну, а перед сном можно немного перекусить, если вы проголодались. Более того, некоторые продукты могут быть полезны на ночь. "Рамблер" рассказывает, из чего выбирать, если вы хотите поесть.

Орехи

Этот продукт считается лучим перекусом, так как в них есть достаточно полезных микроэлементов, которые насытят организм. Орехи нельзя назвать диетическим блюдом, так как они очень калорийные. Поэтому, если вы соберетесь есть на ночь орехи, ограничьтесь несколькими ядрами.

Фрукты и овощи

Большинство фруктов и овощей содержат клетчатку, которую организм хорошо усваивает в любое время суток. Кроме того, их можно есть в больших количествах, так как в них содержится малое количество калорий. Вы насытите себя, дадите пользу организму и будете лучше спать, если сыты.

Курина грудка

Один из самых популярных продуктов у тех, кто сидит на диете — куриная грудка. Она пользуется успехом благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию жиров и углеводов. Отварную грудку можно есть даже на ночь, и она не навредит, а только насытит организм. Главное — не употреблять ее в больших количествах, иначе вы почувствуете тяжесть в животе.

Молоко

В нем содержится много белка, который почти полностью усваивается человеком. Кроме того, в нем есть кальций и много полезных аминокислот, которые пойдут на пользу организму. Оно поможет восполнить недостаток полезных микроэлементов под конец дня. Теплое молоко помогает расслабиться и настроиться на сон.