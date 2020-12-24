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Россельхознадзор сообщил об опасном вирусе в томатах из Казахстана 

РИА Новости 1 час назад
В томатах из Казахстана нашли опасный вирус
Фото: depositphotos.com
Россельхознадзор обеспокоен выявлением в казахстанских томатах опасного вирусного заболевания — коричневой морщинистости плодов, предложил министерству республики обсудить эту ситуацию, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор при проведении карантинного фитосанитарного контроля поступившей из Казахстана продукции выявил вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) — объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", — говорится в сообщении.

Уточняется, что опасное вирусное заболевание было обнаружено в свежих томатах, ввезенных из Алматинской области (грузоотправитель ТОО Green land Alatau, город Капчагай) и Актюбинской области Казахстана (грузоотправитель ТОО Green Capital Kazakhstan, город Актобе) в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений страны.
Росссийское ведомство предложило Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана провести в ближайшее время переговоры по сложившейся ситуации.

"Однако до настоящего времени ответ не поступил, как и информация о результатах проведения официального расследования указанных фактов и перечне принятых фитосанитарных мер, гарантирующих соблюдение международных и российских требований при поставках продукции в Россию", — сообщается в пресс-релизе.

Вирус коричневой морщинистности плода (ToBRFV, представитель рода тобамовирусов) инфицирует овощные культуры, вызывая пятна на листьях и деформацию плода. Он может оставаться в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в течение нескольких месяцев, два основных носителя — томат и перец.
В связи с обнаружением в продукции карантинного заболевания Россельхознадзор в течение осени запретил ввоз в РФ томатов и перцев из некоторых областей Узбекистана (позже он был отменен для ряда предприятий) и двух провинций Турции. Накануне Россельхознадзор сообщил, что вирус коричневой морщинистости плодов томата был выявлен в семенах томатов, которые ввозились в Россию из Израиля.
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