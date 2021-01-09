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Как очистить курицу от гормонов и антибиотиков 

Елизавета Назарова 12 часов назад
Как очистить курицу от гормонов и антибиотиков
Фото: depositphotos.com
Если вы покупаете мясо курицы в магазине, существует вероятность того, что она не питалась экологически чистым кормом. Дело в том, что существуют недобросовестные владельцы, которые кормят курицу гормонами для более быстрого роста массы, но употреблять такое мясо в пищу может быть опасно. "Рамблер" рассказывает, как удалить антибиотики и гормоны из курицы.
Если с гормонами все понятно, то не все знают, откуда в мясе курицы могут появляться антибиотики. Курица может болеть, как и любое другое животное, но в таком случае ее не стоит отдавать на мясо. На некоторых птицефабриках курицу котят антибиотиками для того, чтобы ее быстрее вылечить и продать.
Проблема в том, что обычный покупатель никогда не узнает, есть ли в курице гормоны и антибиотики. Дело в том, что это все никак не влияет на внешние вид мяса, поэтому рекомендуется проводить очищение всех тушек мяса.
Существует несколько этапов, которые помогут безопасно приготовить курицу. Для начала нужно удалить из тушки птицы все органы. Дело в том, что большое количество токсинов собирается в печени и почках. Эти органы являются фильтром, поэтому в них может содержаться больше всего опасных веществ. Кроме того, стоит удалить кожу курицы, так как именно она принимала весь удар и загрязнения окружающей среды, если они были.
Перед приготовлением многие хозяйки рекомендуют замочить курицу в литре воды, смешанной с соком половины лимона и двумя ложками соли. В таком растворе курицу нужно оставить на два часа, а потом повторить эту процедуру два раза. Уже после этих манипуляций рекомендуется готовить мясо.
Если вы планируете сварить куриный бульон, то сливайте первые две получившихся жидкости. На третий раз бульон будет более безопасным и готов к употреблению.
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