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Диетолог назвала способ замедлить опьянение от алкоголя 

Lenta.ru и ещё 3 18 часов назад
Диетолог назвала способ замедлить опьянение от алкоголя
Фото: Unsplash
Замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, разбавляя или запивая водой некоторые алкогольные напитки. Этот способ NEWS.ru назвала врач-диетолог Дарья Русакова.
Она отметила, что вода считается хорошим растворителем, обладает мочегонным эффектом и выводит вредные вещества из организма. При этом ее совет касается в первую очередь шампанского и вина.
Воду можно заменить на любой другой напиток без сахара.

«Если человеку некомфортно запивать алкоголь таким способом, можно просто пить воду или напитки в перерывах между принятием пищи», — сказала Русакова.

Запивать крепкий алкоголь будет неэффективно, уточнила врач. Их лучше правильно закусывать, чтобы защитить слизистую желудочно-кишечного тракта. Хорошо с этим справляются салаты, мясная и сырная тарелки и другие продукты, содержащие белки и жиры.
Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн раскрыл порядок употребления разных видов спиртного на Новый год. По его словам, начинать лучше с шампанского, а потом переходить на белое сухое вино. Желательно не смешивать алкоголь со сладостями и газированными напитками.
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Еда , Евгений Брюн , Дарья Русакова , Минздрав РФ
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