В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

При выборе красной икры стоит отдавать предпочтение продукту в упаковке с маркировкой ГОСТ, изготовленному в местах традиционного лова рыбы — на Камчатке и Сахалине — и произведенному с мая по октябрь. Правила выбора деликатеса агентству «Прайм» раскрыла директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева.

По ее словам, икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как она была предварительно заморожена. Продукт в жестяной банке должен иметь номер, при этом он должен быть выбит наружу, а не внутрь.

Икра, произведенная не на заводе, имеет достаточно высокий риск фальсификата. Так, в продукт могут добавить икру более дешевых видов или сделанную из растительного сырья. Также в ней может содержаться вредный консервант, отследить наличие которого самостоятельно невозможно.

«Есть такой (…) консервант — уротропин. Он с 2010 года в России запрещен, однако его до сих пор используют браконьеры для того, чтобы сохранять икру в надлежащем виде», — пояснила Буслаева.

Икра, которую продают на развес, может не соответствовать требованиям безопасности технического регламента на данный продукт, предупредила директор департамента исследований Роскачества.

«Нельзя узнать, безопасна ли икра с точки зрения микробиологических показателей. Неизвестно, в каком виде она доставлялась и сколько она лежала до того, как ее начали фасовать по пластиковой таре», — сказала она.

Буслаева порекомендовала не покупать продукт на уличных прилавках. Качественная икра продается в супермаркетах или в специализированных рыбных магазинах, где обязательно проверяют документы на продукты. Также у них есть критерии по безопасности качеству икры, которая допускается на прилавок.