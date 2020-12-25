Американский диетолог назвала самый полезный сорт шоколада

Зарегистрированный и сертифицированный диетолог Мира Илич назвала самый полезный сорт шоколада. Ее рекомендации опубликованы на сайте американской клиники, расположенной в городе Кливленд, штат Огайо.

По ее словам, шоколад полезен для сердца благодаря содержащимся в какао-бобах флавоноидам.

«Это антиоксиданты, которые борются с разрушительными для клеток свободными радикалами в вашем организме», — пояснила специалист.

За счет флавоноидов шоколад контролирует уровень холестерина, снижает артериальное давление и риск образования тромбов, а также улучшает приток крови к жизненно важным органам.

Илич призывает отдавать предпочтение темному шоколаду, поскольку в нем присутствует наибольшее количество какао-бобов, богатых флавоноидами.

«Чем темнее, тем лучше! — отмечает диетолог. — Ешьте шоколад, в котором содержится от 70 до 85 процентов какао». Она также посоветовала избегать шоколад с какими-либо добавками. Исключение составили орехи и фрукты.

Суточная норма шоколада, по мнению Илич, — 30 граммов. Она подчеркнула, что в стандартной плитке этого десерта содержится, как правило, 100 граммов, поэтому не следует съедать в день больше одной третьей шоколадки. В таком случае человек не наберет лишний вес и получит полезные для организма антиоксиданты.