Диетолог назвала самый полезный сорт шоколада 

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Диетолог Мира Илич назвала самый полезный сорт шоколада, ее рекомендации опубликованы на сайте американской клиники.

По ее словам, шоколад полезен для сердца благодаря содержащимся в какао-бобах флавоноидам.

«Это антиоксиданты, которые борются с разрушительными для клеток свободными радикалами в вашем организме».

За счет флавоноидов шоколад контролирует уровень холестерина, снижает артериальное давление и риск образования тромбов, а также улучшает приток крови к жизненно важным органам. Наибольшее количество флавоноидов содержится в темном шоколаде.

«Чем темнее, тем лучше! — отмечает диетолог. — Ешьте шоколад, в котором содержится от 70 до 85 процентов какао».

Суточная норма шоколада, по мнению Илич, — 30 граммов, то есть не больше одной третьей шоколадки. Тогда человек получит пользу для организма, а не наоборот.