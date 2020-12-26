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Диетолог перечислила вредные закуски к алкоголю 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Диетолог перечислила вредные закуски к алкоголю
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова перечислила закуски, которые могут быть вредны для здоровья при сочетании с алкогольными напитками. Об этом пишет ФАН.
Дианова отметила, что все закуски, как правило, должны не быть пресными, а солеными или острыми для придания блюду богатого и выраженного вкуса. Для этого используются консерванты, в частности, соль. Ею богаты такие закуски, как маринованные огурцы и грибы, острая капуста кимчи или морковь по-корейски. Однако, указала диетолог, в сочетании с алкоголем они могут негативно влиять на поджелудочную железу. Употребление таких закусок стимулирует железу, но из-за алкоголя нарушается отход ферментов.
Врач предупредила, что обилие еды и алкоголя может привести к панкреатиту.

«Стимулированным ферментам не выйти, они внутри поджелудочной железы начинают переваривать свою же железу. От этого развивается болевой синдром»,

— объяснила Дианова.
Это может вызвать тошноту, рвоту, повышение температуры, добавила она.
По словам специалиста, панкреатит может появиться у любителей частых застолий. Поэтому следует есть умеренно.

«Закуски не должны быть с ярко выраженным вкусом, лучше отдать предпочтение таким блюдам, как язык отварной, рулеты куриные и все запеченные блюда»,

—добавила диетолог.
За новогодним столом лучше отдать предпочтение холодцу, нежели маринованным закускам, а от острых закусок лучше и вовсе отказаться, заключила Дианова.
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