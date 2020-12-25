«Мир в одной тарелке» со звёздами «МУЗ-ТВ» 

В канун Нового года «МУЗ-ТВ» запускает специальную праздничную серию экспериментально-туристическо-кулинарного шоу «МИР в одной тарелке» со звездами российского шоу-бизнеса. Авторская программа Андрея Разыграева станет настоящим подарком для тех, кто хочет сделать новогодний стол необычным, но с замысловатыми рецептами на «Вы».

Впервые в программе «МИР в одной тарелке» настоящее новогоднее чудо: заядлый путешественник Андрей Разыграев пригласил к себе на кухню популярных артистов «МУЗ-ТВ». Яркий шоумен вместе со звездными гостями отправятся в настоящую экспедицию в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных рождественских блюд.

Как празднуют рождество в Чехии? Какое коронное блюдо за новогодним столом в Испании? Как кенгуру повлиял на рождественские угощения в Австралии? Какие блюда готовят в Баварии в новогоднюю ночь? На эти и не только вопросы ответят новые выпуски программы.

В праздничной серии шоу «МИР в одной тарелке Андрей Разыграев с небывалым азартом создаст традиционные новогодние блюда разных регионов, которые произвели на него впечатление во время путешествий. Крутейший испанский рождественский ужин телеведущий приготовит вместе с популярным музыкантом Анатолием Цоем; неординарные рецепты немецкой кухни Андрей попробует повторить вместе с энергичными солистами группы „Дискотека Авария“; шоумен повысит градусы австралийской кухни вместе с группой „Градусы“ и узнает, что предпочитают ставить на новогодний стол в Чехии вместе с харизматичным репером Natan.

Андрей Разыграев:

»По традиции я снова буду бросать вызов самому себе и попытаюсь совершить очередной гастрономический подвиг. Возможно ли в наших российских реалиях приготовить и повторить новогодние блюда разных стран мира? Включайте «Мир в одной тарелке», будем проверять вместе!»

Пресс-служба

Natan:

«Я вроде бы как умею готовить, но у меня всегда на кухне происходит импровизация. В конце концов, кто лучшие повара на этой планете, конечно же, мы — мужчины. Детство у меня было непростое, поэтому у нас не было какой-то традиции, потому что мы кочевали из одной страны в другую, но сейчас, когда у меня появилась жена и близкие друзья для семьи, мы каждый раз собираемся у нас дома и придумываем что-то. Раньше мы запекали гуся, а сейчас в этот новый год мы заказали барана в 20 килограмм, он придет, проведет новый год и уйдет. Вот так в 20-м году походят корпоративы!»

«Градусы»:

«Ребятки, всех с НГ, хочется, чтобы вы этот год встретили в кругу близких, а так как вариантов немного в этом году, большая часть… людей нашей планеты будут встречать НГ в кругу семьи. Может, ради этого все и задумывалось, кто знает — 5 минут, 5 минут, помиритесь те, кто в ссоре. А лучше даже и не ссорьтесь. Открывайте не только новые блюда и рецепты в 2021, но и новые страны! С Новым годом, с новым счастьем!»

Гурман и путешественник Андрей Разыграев вместе со звездами «МУЗ-ТВ» продемонстрирует приготовление блюд, которые под силу повторить каждому, а приправят звезды их не только специями, но и миксом из воспоминаний о самых ярких моментах из путешествий.

Пресс-служба

Ведущий и гости программы экспериментируют с едой по принципу «готовить не сложно — готовить интересно». Кулинарно-туристическое шоу «МИР в одной тарелке» построено исключительно на импровизации, в программе передается атмосфера приключений, вкусной еды и доверия — ведь откровенничают в нашей стране чаще всего именно на кухнях.

Смотрите программу «МИР в одной тарелке» 26-го и 27-ого декабря в 10:00 на «МУЗ-ТВ». А если вы не успеете записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, их можно будет найти в специальной колонке «Рецепт от Разыграева» на Рамблер/женском, в рубрике «Еда». Обязательно заходите, вас ждёт много полезного!