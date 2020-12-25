Рецепты кулинарного шоу «МИР в одной тарелке»

В программе «МИР в одной тарелке» настоящее новогоднее чудо: заядлый путешественник Андрей Разыграев пригласил к себе на кухню популярных артистов «МУЗ-ТВ». Яркий шоумен вместе со звездными гостями отправились в настоящую экспедицию в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных рождественских блюд.
26 декабря в программе «МИР в одной тарелке. Германия» Андрей Разыграев вместе с энергичными солистами группы «Дискотека Авария» готовили неординарные немецкие новогодние угощения. Если вы не успели записать рецепты, не расстраивайтесь, потому что мы об этом позаботились и записали их для вас. Приятного приготовления!
БЛЮДО 1
ЗАПЕЧЁННЫЙ ГУСЬ
Пресс-служба
Ингредиенты:
- Гусь
- Репчатый лук — 1 шт.
- Яблоки — 3 шт.
- Тмин — 1 чайная ложка
- Ром — 1 рюмка
- Мука — 2 столовые ложки
- Соль, перец — по вкусу
Овощи для бульона:
- Лук
- Морковь
- Сельдерей
- Лук-порей
- Ягоды можжевельника
- Черный перец горошком
Рецепт:
- Срезаем с тушки гуся излишки жира (их много у шеи и у гузки). Затем отрезаем по одной "фаланге" от каждого крылышка. Потрошим птицу.
- Моем тушку снаружи и изнутри, обсушиваем бумажными полотенцами.
- Остатки перьев удаляем пинцетом и/или опаляем птицу.
- Теперь самое время заняться начинкой. Для нее крупно режем лук и яблоки, добавляем тмин, перемешиваем.
- Со всех сторон натираем тушку солью и молотым перцем.
- Чтобы начинить гуся, первым делом нужно закрыть у него горловину. Сделать это можно при помощи деревянных шпажек (крест накрест) или кулинарной иглы и ниток. Далее в оставшееся крупное отверстие кладем начинку, зашиваем его (или скрепляем шпажками). Ножки связываем несинтетической нитью.
- При помощи шпажки или иного острого предмета делаем проколы в шкурке тушки, чтобы из нее лучше вытапливался жир. Далее отправляем гуся с яблоками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-70 минут. Гусь должен лежать на грудке, спинкой вверх. Через указанное время аккуратно переворачиваем тушку и жарим еще столько же, периодически поливая гуся вытапливающимся жиром. Далее доводим до готовности (при проколе сок из тушки должен вытекать прозрачным) в зависимости от духовки и размеров птицы.
- Пока готовится гусь с яблоками, можно заняться соусом. Кладем в кастрюлю отрезанные крылья, потрошки, срезанный жир, специи, овощи для бульона (лук и морковь, обжаренные на сухой сковороде до подпалин). Заливаем водой, доводим до кипения и варим минут 10.
- Приблизительно 10 столовых ложек гусиного жира, вытопившегося в процессе запекания птицы, смешиваем с парой ложек муки, ставим на огонь, добавляем рюмку алкоголя, соль, пару половников гусиного бульона и готовим вместе, помешивая, пока соус не загустеет.
- Готовой птице даем постоять 10-15 минут, чтобы она стала сочнее.
Разрезаем гуся с яблоками на куски и подаем к столу с соусом и гарниром из начинки.
БЛЮДО 2
КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ
Ингредиенты:
- Картофель — 2 шт.
- Луковица — ¼
- Бульон — ½ стакана
- Горчица — ½ чайной ложки
- Масло растительное — 2-3 столовых ложки
- Уксус — 1 чайная ложка
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт:
- Очистите сваренный «в мундире» картофель.
- Нарежьте картофель кружочками, а кружочки — на четвертинки.
- Мелко накрошите лук.
- Разбавьте в бульоне горчицу.
- Ссыпьте лук в бульон.
- Картофель посолите, поперчите и сбрызните уксусом.
- Влейте бульонно-луковую смесь в картофель, перемешайте.
- Добавьте растительное масло, снова перемешайте.
БЛЮДО 3
ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК
Пресс-служба
Ингредиенты:
- Мед — 200 грамм
- Маргарин — 100 грамм
- Яйцо — 1 штука
- Мука — 500 грамм
- Разрыхлитель — одна столовая ложка
- Молотые пряности (корица, гвоздика, имбирь, кориандр) — 30 грамм
- Мандарин (цедра) — 1штука
- Ликер «Бейлиз» — 2 столовых ложки
- Разноцветное драже
Для шоколадного ганаша:
- Темный шоколад — 150 грамм
- Белый шоколад — 150 грамм
- Сливки — 100 мл
Для глазури:
- Сахарная пудра — 150 грамм
- Яичный белок — 1 штука
Рецепт:
- Мед, сахар и маргарин «Щедрое лето» выложить в небольшую емкость.
- Помешивая, нагревать на малом огне, пока не растворится сахар, а маргарин не растопится. До кипения не доводить.
- Остудить сироп до комнатной температуры.
- Муку смешать с молотыми пряностями и разрыхлителем. Добавить цедру мандарина.
- Влить медовую смесь.
- Добавить ликер бейлиз.
- Добавить яйцо.
- Перемешать миксером с насадкой для теста до однородной массы. Замесить тесто, сформировать его в шар и убрать в холодильник на ночь.
- Затем разделить тесто на три части.
- Раскатать каждую часть в пласт толщиной 7-8 мм.
- Вырезать фигурки и разложить их на противень на небольшом расстоянии друг от друга — медовое печенье увеличится в размере и поднимется.
- Выпекать медовые пряники с корицей и имбирем в разогретой до 180 градусов духовке не более 10 минут. Как только пряники начнут золотиться, вынуть их из духовки и остудить.
- Шоколад (отдельно белый и темный) растопить на водяной бане и смешать с подогретыми сливками.
- Окунуть каждый пряник лебкухен в ганаш (шоколад со сливками) и остудить в холодном месте. Частично посыпать медовые пряники с корицей и имбирем разноцветным драже.
- Для глазури взбить белок, всыпать сахарную пудру и снова взбить.
- Разделить глазурь на несколько частей, добавить красители. Покрыть рождественские пряники лебкухен разноцветной глазурью.
БЛЮДО 4
ГЛИНТВЕЙН
Пресс-служба
Ингредиенты:
- Красное сухое вино — 1 бутылка
- Лимон — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Корица — 1 палочка
- Сахар — 1 столовая ложка
- Гвоздика — 7 шт.
Рецепт:
- Апельсин нарезать кружочками, вместе с кожурой.
- С лимона срезать цедру.
- В небольшую кастрюльку выложить нарезанный апельсин, цедру лимона, корицу, гвоздику.
- Влить вино. Добавить сахар и перемешать.
- Нагреть, доводя до кипения, но ни в коем случае не кипятить глинтвейн!
- Разлить глинтвейн по кружкам. Подавать глинтвейн горячим.