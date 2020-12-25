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Рецепты кулинарного шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» от 26.12.2020 

Партнерский материал 2 часа назад
Рецепты кулинарного шоу «МИР в одной тарелке»
Фото: Пресс-служба
В программе «МИР в одной тарелке» настоящее новогоднее чудо: заядлый путешественник Андрей Разыграев пригласил к себе на кухню популярных артистов «МУЗ-ТВ». Яркий шоумен вместе со звездными гостями отправились в настоящую экспедицию в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных рождественских блюд.
26 декабря в программе «МИР в одной тарелке. Германия» Андрей Разыграев вместе с энергичными солистами группы «Дискотека Авария» готовили неординарные немецкие новогодние угощения. Если вы не успели записать рецепты, не расстраивайтесь, потому что мы об этом позаботились и записали их для вас. Приятного приготовления!

БЛЮДО 1

ЗАПЕЧЁННЫЙ ГУСЬ

Пресс-служба
Ингредиенты:
  • Гусь
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Яблоки — 3 шт.
  • Тмин — 1 чайная ложка
  • Ром — 1 рюмка
  • Мука — 2 столовые ложки
  • Соль, перец — по вкусу
Овощи для бульона:
  • Лук 
  • Морковь
  • Сельдерей
  • Лук-порей
  • Ягоды можжевельника
  • Черный перец горошком
Рецепт:
  1. Срезаем с тушки гуся излишки жира (их много у шеи и у гузки). Затем отрезаем по одной "фаланге" от каждого крылышка. Потрошим птицу.
  2. Моем тушку снаружи и изнутри, обсушиваем бумажными полотенцами.
  3. Остатки перьев удаляем пинцетом и/или опаляем птицу.
  4. Теперь самое время заняться начинкой. Для нее крупно режем лук и яблоки, добавляем тмин, перемешиваем.
  5. Со всех сторон натираем тушку солью и молотым перцем.
  6. Чтобы начинить гуся, первым делом нужно закрыть у него горловину. Сделать это можно при помощи деревянных шпажек (крест накрест) или кулинарной иглы и ниток. Далее в оставшееся крупное отверстие кладем начинку, зашиваем его (или скрепляем шпажками). Ножки связываем несинтетической нитью.
  7. При помощи шпажки или иного острого предмета делаем проколы в шкурке тушки, чтобы из нее лучше вытапливался жир. Далее отправляем гуся с яблоками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-70 минут. Гусь должен лежать на грудке, спинкой вверх. Через указанное время аккуратно переворачиваем тушку и жарим еще столько же, периодически поливая гуся вытапливающимся жиром. Далее доводим до готовности (при проколе сок из тушки должен вытекать прозрачным) в зависимости от духовки и размеров птицы.
  8. Пока готовится гусь с яблоками, можно заняться соусом. Кладем в кастрюлю отрезанные крылья, потрошки, срезанный жир, специи, овощи для бульона (лук и морковь, обжаренные на сухой сковороде до подпалин). Заливаем водой, доводим до кипения и варим минут 10.
  9. Приблизительно 10 столовых ложек гусиного жира, вытопившегося в процессе запекания птицы, смешиваем с парой ложек муки, ставим на огонь, добавляем рюмку алкоголя, соль, пару половников гусиного бульона и готовим вместе, помешивая, пока соус не загустеет.
  10. Готовой птице даем постоять 10-15 минут, чтобы она стала сочнее.
Разрезаем гуся с яблоками на куски и подаем к столу с соусом и гарниром из начинки.

БЛЮДО 2

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ

Ингредиенты:
  • Картофель — 2 шт.
  • Луковица — ¼
  • Бульон — ½ стакана
  • Горчица — ½ чайной ложки
  • Масло растительное — 2-3 столовых ложки
  • Уксус — 1 чайная ложка
  • Соль, перец — по вкусу
Рецепт:
  1. Очистите сваренный «в мундире» картофель.
  2. Нарежьте картофель кружочками, а кружочки — на четвертинки.
  3. Мелко накрошите лук.
  4. Разбавьте в бульоне горчицу.
  5. Ссыпьте лук в бульон.
  6. Картофель посолите, поперчите и сбрызните уксусом.
  7. Влейте бульонно-луковую смесь в картофель, перемешайте.
  8. Добавьте растительное масло, снова перемешайте.

БЛЮДО 3

ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК

Пресс-служба
Ингредиенты:
  • Мед — 200 грамм
  • Маргарин — 100 грамм
  • Яйцо — 1 штука
  • Мука — 500 грамм
  • Разрыхлитель — одна столовая ложка
  • Молотые пряности (корица, гвоздика, имбирь, кориандр) — 30 грамм
  • Мандарин (цедра) — 1штука
  • Ликер «Бейлиз» — 2 столовых ложки
  • Разноцветное драже
Для шоколадного ганаша:
  • Темный шоколад — 150 грамм
  • Белый шоколад — 150 грамм
  • Сливки — 100 мл
Для глазури:
  • Сахарная пудра — 150 грамм
  • Яичный белок — 1 штука
Рецепт:
  1. Мед, сахар и маргарин «Щедрое лето» выложить в небольшую емкость.
  2. Помешивая, нагревать на малом огне, пока не растворится сахар, а маргарин не растопится. До кипения не доводить.
  3. Остудить сироп до комнатной температуры.
  4. Муку смешать с молотыми пряностями и разрыхлителем. Добавить цедру мандарина.
  5. Влить медовую смесь.
  6. Добавить ликер бейлиз.
  7. Добавить яйцо.
  8. Перемешать миксером с насадкой для теста до однородной массы. Замесить тесто, сформировать его в шар и убрать в холодильник на ночь.
  9. Затем разделить тесто на три части.
  10. Раскатать каждую часть в пласт толщиной 7-8 мм.
  11. Вырезать фигурки и разложить их на противень на небольшом расстоянии друг от друга — медовое печенье увеличится в размере и поднимется.
  12. Выпекать медовые пряники с корицей и имбирем в разогретой до 180 градусов духовке не более 10 минут. Как только пряники начнут золотиться, вынуть их из духовки и остудить.
  13. Шоколад (отдельно белый и темный) растопить на водяной бане и смешать с подогретыми сливками.
  14. Окунуть каждый пряник лебкухен в ганаш (шоколад со сливками) и остудить в холодном месте. Частично посыпать медовые пряники с корицей и имбирем разноцветным драже.
  15. Для глазури взбить белок, всыпать сахарную пудру и снова взбить.
  16. Разделить глазурь на несколько частей, добавить красители. Покрыть рождественские пряники лебкухен разноцветной глазурью.

БЛЮДО 4

ГЛИНТВЕЙН

Пресс-служба
Ингредиенты:
  • Красное сухое вино — 1 бутылка
  • Лимон — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Корица — 1 палочка
  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Гвоздика — 7 шт.
Рецепт:
  1. Апельсин нарезать кружочками, вместе с кожурой.
  2. С лимона срезать цедру.
  3. В небольшую кастрюльку выложить нарезанный апельсин, цедру лимона, корицу, гвоздику.
  4. Влить вино. Добавить сахар и перемешать.
  5. Нагреть, доводя до кипения, но ни в коем случае не кипятить глинтвейн!
  6. Разлить глинтвейн по кружкам. Подавать глинтвейн горячим.
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Еда , Андрей Разыграев
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