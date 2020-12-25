Рецепты кулинарного шоу «МИР в одной тарелке»

В программе «МИР в одной тарелке» настоящее новогоднее чудо: заядлый путешественник Андрей Разыграев пригласил к себе на кухню популярных артистов «МУЗ-ТВ». Яркий шоумен вместе со звездными гостями отправились в настоящую экспедицию в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных рождественских блюд.

26 декабря в программе «МИР в одной тарелке. Германия» Андрей Разыграев вместе с энергичными солистами группы «Дискотека Авария» готовили неординарные немецкие новогодние угощения. Если вы не успели записать рецепты, не расстраивайтесь, потому что мы об этом позаботились и записали их для вас. Приятного приготовления!

БЛЮДО 1

ЗАПЕЧЁННЫЙ ГУСЬ

Пресс-служба

Гусь

Репчатый лук — 1 шт.

Яблоки — 3 шт.

Тмин — 1 чайная ложка

Ром — 1 рюмка

Мука — 2 столовые ложки

Соль, перец — по вкусу Ингредиенты:

Лук

Морковь

Сельдерей

Лук-порей

Ягоды можжевельника

Черный перец горошком Овощи для бульона:

Срезаем с тушки гуся излишки жира (их много у шеи и у гузки). Затем отрезаем по одной "фаланге" от каждого крылышка. Потрошим птицу. Моем тушку снаружи и изнутри, обсушиваем бумажными полотенцами. Остатки перьев удаляем пинцетом и/или опаляем птицу. Теперь самое время заняться начинкой. Для нее крупно режем лук и яблоки, добавляем тмин, перемешиваем. Со всех сторон натираем тушку солью и молотым перцем. Чтобы начинить гуся, первым делом нужно закрыть у него горловину. Сделать это можно при помощи деревянных шпажек (крест накрест) или кулинарной иглы и ниток. Далее в оставшееся крупное отверстие кладем начинку, зашиваем его (или скрепляем шпажками). Ножки связываем несинтетической нитью. При помощи шпажки или иного острого предмета делаем проколы в шкурке тушки, чтобы из нее лучше вытапливался жир. Далее отправляем гуся с яблоками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-70 минут. Гусь должен лежать на грудке, спинкой вверх. Через указанное время аккуратно переворачиваем тушку и жарим еще столько же, периодически поливая гуся вытапливающимся жиром. Далее доводим до готовности (при проколе сок из тушки должен вытекать прозрачным) в зависимости от духовки и размеров птицы. Пока готовится гусь с яблоками, можно заняться соусом. Кладем в кастрюлю отрезанные крылья, потрошки, срезанный жир, специи, овощи для бульона (лук и морковь, обжаренные на сухой сковороде до подпалин). Заливаем водой, доводим до кипения и варим минут 10. Приблизительно 10 столовых ложек гусиного жира, вытопившегося в процессе запекания птицы, смешиваем с парой ложек муки, ставим на огонь, добавляем рюмку алкоголя, соль, пару половников гусиного бульона и готовим вместе, помешивая, пока соус не загустеет. Готовой птице даем постоять 10-15 минут, чтобы она стала сочнее. Рецепт:

Разрезаем гуся с яблоками на куски и подаем к столу с соусом и гарниром из начинки.

БЛЮДО 2

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ

Картофель — 2 шт.

Луковица — ¼

Бульон — ½ стакана

Горчица — ½ чайной ложки

Масло растительное — 2-3 столовых ложки

Уксус — 1 чайная ложка

Соль, перец — по вкусу Ингредиенты:

Очистите сваренный «в мундире» картофель. Нарежьте картофель кружочками, а кружочки — на четвертинки. Мелко накрошите лук. Разбавьте в бульоне горчицу. Ссыпьте лук в бульон. Картофель посолите, поперчите и сбрызните уксусом. Влейте бульонно-луковую смесь в картофель, перемешайте. Добавьте растительное масло, снова перемешайте. Рецепт:

БЛЮДО 3

ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК

Пресс-служба

Ингредиенты:

Мед — 200 грамм

Маргарин — 100 грамм

Яйцо — 1 штука

Мука — 500 грамм

Разрыхлитель — одна столовая ложка

Молотые пряности (корица, гвоздика, имбирь, кориандр) — 30 грамм

Мандарин (цедра) — 1штука

Ликер «Бейлиз» — 2 столовых ложки

Разноцветное драже

Темный шоколад — 150 грамм

Белый шоколад — 150 грамм

Сливки — 100 мл Для шоколадного ганаша:

Для глазури:

Сахарная пудра — 150 грамм

Яичный белок — 1 штука

Мед, сахар и маргарин «Щедрое лето» выложить в небольшую емкость. Помешивая, нагревать на малом огне, пока не растворится сахар, а маргарин не растопится. До кипения не доводить. Остудить сироп до комнатной температуры. Муку смешать с молотыми пряностями и разрыхлителем. Добавить цедру мандарина. Влить медовую смесь. Добавить ликер бейлиз. Добавить яйцо. Перемешать миксером с насадкой для теста до однородной массы. Замесить тесто, сформировать его в шар и убрать в холодильник на ночь. Затем разделить тесто на три части. Раскатать каждую часть в пласт толщиной 7-8 мм. Вырезать фигурки и разложить их на противень на небольшом расстоянии друг от друга — медовое печенье увеличится в размере и поднимется. Выпекать медовые пряники с корицей и имбирем в разогретой до 180 градусов духовке не более 10 минут. Как только пряники начнут золотиться, вынуть их из духовки и остудить. Шоколад (отдельно белый и темный) растопить на водяной бане и смешать с подогретыми сливками. Окунуть каждый пряник лебкухен в ганаш (шоколад со сливками) и остудить в холодном месте. Частично посыпать медовые пряники с корицей и имбирем разноцветным драже. Для глазури взбить белок, всыпать сахарную пудру и снова взбить. Разделить глазурь на несколько частей, добавить красители. Покрыть рождественские пряники лебкухен разноцветной глазурью. Рецепт:

БЛЮДО 4

ГЛИНТВЕЙН

Пресс-служба

Ингредиенты:

Красное сухое вино — 1 бутылка

Лимон — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Корица — 1 палочка

Сахар — 1 столовая ложка

Гвоздика — 7 шт.

Рецепт: