Рецепты кулинарного шоу Андрея Разыграева

В программе «МИР в одной тарелке» настоящее новогоднее чудо: заядлый путешественник Андрей Разыграев пригласил к себе на кухню популярных артистов «МУЗ-ТВ». Яркий шоумен вместе со звездными гостями отправились в настоящую экспедицию в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных рождественских блюд.
27 декабря в программе «МИР в одной тарелке. Испания» Андрей Разыграев вместе с популярным музыкантом Анатолием Цоем готовили испанский рождественский ужин. Если вы не успели записать рецепты, не расстраивайтесь, потому что мы об этом позаботились и записали их для вас. Приятного приготовления!
БЛЮДО 1
АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ + ОВОЩИ
Пресс-служба
Ингредиенты:
- Креветки
- Кальмары в чернилах
- Мидии
Рецепт:
Первое блюдо — большие вареные креветки.
Второе блюдо — кальмары.
- 600 гр очищенных кальмаров
- 300 гр чищеного лука, нарезанного очень тонкими полукольцами
- 4 средних спелых помидора, размятых и протертых через сито
- 150 гр зеленого болгарского перца, очень мелко нарезанного
- 150 гр красного болгарского перца, очень мелко нарезанного
- 2 зубчика чеснока, очень мелко нарезанных
- 100 мл сухого белого вина
- 200 мл рыбного бульона или воды
- 30 мл оливкового масла
- 1 лавровый лист
- 2 ч. л. чернил кальмара
- соль и перец по вкусу
- В кастрюле разогреть оливковое масло и добавить нарезанные лук, чеснок, красный и зеленый перец. Пассеровать смесь на среднем огне, пока лук не станет золотистым.
- Затем влить вино, положить лавровый лист и оставить на 10 минут выпариваться.
- Затем влить рыбный бульон (или, за неимением бульона, воду) с чернилами кальмара и варить еще 15 минут на небольшом огне. После этого снять кастрюлю с огня, вынуть лавровый лист, смесь измельчить и протереть через сито — получится черный соус.
- Кальмары просушить, посолить, поперчить. На сковороде разогреть оливковое масло и поджарить кальмары, добавить жгучий перец и черный соус и готовить еще 8 минут.
Третье блюдо — мидии по-каталански
- Мидии — 300 грамм
- Помидоры — 2 штуки
- Лук репчатый — ½
- Базилик свежий
- Лимон -1 штука
- Масло оливковое — 2 столовые ложки
- Соль, перец по вкусу
- Помидоры нарезать тонкими ломтиками и выложить одним слоем на тарелке.
- Красный сладкий лук нарезать тонкими полукольцами и разложить на блюде поверх помидоров. Слегка подсолить.
- Если вы используете обыкновенный лук, советую предварительно вымочить его в воде или ошпарить.
- Базилик нарезать и выложить на блюдо.
- В миске эмульсионируем сок лимона и оливковое масло. Добавляем черный молотый перец.
- Если вы используете свежие мидии, тщательно вымойте и очистите их, поместите в кастрюльку и поставьте на средний огонь.
- Когда раковины начнут открываться, прикройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте 7-10 минут. Если используете замороженные мидии, выложите их на сковороду и потушите 5-7 минут с момента разморозки.
- Выложите мидии на блюдо. Полейте подготовленной эмульсией. Дайте настояться.
БЛЮДО 2
КАНЕЛОНИ СВЯТОГО ЭСТЕБАНА
Пресс-служба
Ингредиенты:
- 250 гр пасты каннеллони (20 трубочек)
- 100 гр тертого сыра пармезан (для посыпки сверху)
- Базилик для украшения
Для фарша:
- 400 г фарша (говядины + свинина)
- Томатная паста — 4-5 ст ложек
- Морковь — 1 штука
- Лук — 2 штуки
- 1-2 зубчика чеснока
- Смесь итальянских трав, соль и перец по вкусу
Для соуса бешамель:
- 400 мл молока
- 100 гр сливочного масла
- 3 столовые ложки гр муки
- Соль, перец и мускатный орех
Рецепт:
Сперва готовим начинку:
- Мелко порезать лук и чеснок.
- Натереть морковь на терке.
- Немного обжарить лук, чеснок и морковь на сковороде.
- Добавить мясной фарш и обжаривать минут 10, следя, чтобы не было комочков. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить томатную пасту или томатный соус. Тушить 3-5 минут.
- Фарш остудить.
Пока остывает фарш, займемся соусом:
- В небольшой кастрюльке растопить сливочное масло.
- В масло добавить муку и обжаривать около 2-х минут. Мука должна приобрести приятный ореховый оттенок.
- Влить, непрерывно помешивая, холодное молоко. Следите, чтобы не было комочков. Не забудьте посолить.
- Довести все до кипения и выключить газ. Все, соус готов.
- Пока мы готовили соус, остыл фарш, и можно приступить к заполнению каннеллони начинкой и их запеканию.
- На дно формы для запекания вылить часть соуса.
- Каннеллони заполнить фаршем и положить в форму для запекания.
- Вылить на них оставшийся соус и посыпать тертым сыром.
- ВАЖНО! Соус должен полностью покрывать макароны. Если его мало, можно добавить молоко или бульон.
- Запекать каннеллони с фаршем нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут (зависит от вашей духовки).
- Когда верх подрумянится, вынуть каннеллони с мясным фаршем из духовки, разложить по тарелкам.
БЛЮДО 3
ИНЖИР В ШОКОЛАДЕ
Пресс-служба
Ингредиенты:
- Инжир сушеный — 6 шт.
- Шоколад молочный — 80 г
- Арахис молотый — 30 г
- Кокосовая стружка — 30 г
- Кунжут — 30 г
Рецепт:
- Сначала растопим шоколад. Топить шоколад нужно на водяной бане, наблюдая за температурой, чтобы она не поднималась выше 45 градусов. Массу все время нужно помешивать.
- Пока топится шоколад, для удобства наденем инжир на шпажки или вилку. Хорошо если у вас есть длинные деревянные шпажки. С пластмассовых плоды могут соскальзывать, это не очень удобно.
- Обливаем каждую инжиринку, даем стечь лишнему шоколаду. Слой шоколада можно сделать более тонким или более толстым.
- Подготовим наши обсыпки. Сложим на слой присыпок наши конфетки, сверху тоже обсыпем сухофрукт. В таком виде прямо на тарелочках отправим в холодильник застывать.
- Застывшие конфетки отделяем и делаем следующую порцию.