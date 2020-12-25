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Рецепты кулинарного шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» от 27.12.2020 

Партнерский материал 1 час назад
Рецепты кулинарного шоу Андрея Разыграева
Фото: Пресс-служба
В программе «МИР в одной тарелке» настоящее новогоднее чудо: заядлый путешественник Андрей Разыграев пригласил к себе на кухню популярных артистов «МУЗ-ТВ». Яркий шоумен вместе со звездными гостями отправились в настоящую экспедицию в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных рождественских блюд.
27 декабря в программе «МИР в одной тарелке. Испания» Андрей Разыграев вместе с популярным музыкантом Анатолием Цоем готовили испанский рождественский ужин. Если вы не успели записать рецепты, не расстраивайтесь, потому что мы об этом позаботились и записали их для вас. Приятного приготовления!

БЛЮДО 1

АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ + ОВОЩИ

Пресс-служба
Ингредиенты:
  • Креветки
  • Кальмары в чернилах
  • Мидии
Рецепт:
Первое блюдо — большие вареные креветки.
Второе блюдо — кальмары.
  • 600 гр очищенных кальмаров
  • 300 гр чищеного лука, нарезанного очень тонкими полукольцами
  • 4 средних спелых помидора, размятых и протертых через сито
  • 150 гр зеленого болгарского перца, очень мелко нарезанного
  • 150 гр красного болгарского перца, очень мелко нарезанного
  • 2 зубчика чеснока, очень мелко нарезанных
  • 100 мл сухого белого вина
  • 200 мл рыбного бульона или воды
  • 30 мл оливкового масла
  • 1 лавровый лист
  • 2 ч. л. чернил кальмара
  • соль и перец по вкусу
  1. В кастрюле разогреть оливковое масло и добавить нарезанные лук, чеснок, красный и зеленый перец. Пассеровать смесь на среднем огне, пока лук не станет золотистым.
  2. Затем влить вино, положить лавровый лист и оставить на 10 минут выпариваться.
  3. Затем влить рыбный бульон (или, за неимением бульона, воду) с чернилами кальмара и варить еще 15 минут на небольшом огне. После этого снять кастрюлю с огня, вынуть лавровый лист, смесь измельчить и протереть через сито — получится черный соус.
  4. Кальмары просушить, посолить, поперчить. На сковороде разогреть оливковое масло и поджарить кальмары, добавить жгучий перец и черный соус и готовить еще 8 минут.
Третье блюдо — мидии по-каталански
  • Мидии — 300 грамм
  • Помидоры — 2 штуки
  • Лук репчатый — ½ 
  • Базилик свежий
  • Лимон -1 штука
  • Масло оливковое — 2 столовые ложки
  • Соль, перец по вкусу
  1. Помидоры нарезать тонкими ломтиками и выложить одним слоем на тарелке.
  2. Красный сладкий лук нарезать тонкими полукольцами и разложить на блюде поверх помидоров. Слегка подсолить.
  3. Если вы используете обыкновенный лук, советую предварительно вымочить его в воде или ошпарить.
  4. Базилик нарезать и выложить на блюдо.
  5. В миске эмульсионируем сок лимона и оливковое масло. Добавляем черный молотый перец.
  6. Если вы используете свежие мидии, тщательно вымойте и очистите их, поместите в кастрюльку и поставьте на средний огонь.
  7. Когда раковины начнут открываться, прикройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте 7-10 минут. Если используете замороженные мидии, выложите их на сковороду и потушите 5-7 минут с момента разморозки.
  8. Выложите мидии на блюдо. Полейте подготовленной эмульсией. Дайте настояться.

БЛЮДО 2

КАНЕЛОНИ СВЯТОГО ЭСТЕБАНА

Пресс-служба
Ингредиенты:
  • 250 гр пасты каннеллони (20 трубочек)
  • 100 гр тертого сыра пармезан (для посыпки сверху)
  • Базилик для украшения
Для фарша:
  • 400 г фарша (говядины + свинина)
  • Томатная паста — 4-5 ст ложек
  • Морковь — 1 штука
  • Лук — 2 штуки
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Смесь итальянских трав, соль и перец по вкусу
Для соуса бешамель:
  • 400 мл молока
  • 100 гр сливочного масла
  • 3 столовые ложки гр муки
  • Соль, перец и мускатный орех
Рецепт:
Сперва готовим начинку:
  1. Мелко порезать лук и чеснок.
  2. Натереть морковь на терке.
  3. Немного обжарить лук, чеснок и морковь на сковороде.
  4. Добавить мясной фарш и обжаривать минут 10, следя, чтобы не было комочков. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить томатную пасту или томатный соус. Тушить 3-5 минут.
  5. Фарш остудить.
Пока остывает фарш, займемся соусом:
  1. В небольшой кастрюльке растопить сливочное масло.
  2. В масло добавить муку и обжаривать около 2-х минут. Мука должна приобрести приятный ореховый оттенок.
  3. Влить, непрерывно помешивая, холодное молоко. Следите, чтобы не было комочков. Не забудьте посолить.
  4. Довести все до кипения и выключить газ. Все, соус готов.
  5. Пока мы готовили соус, остыл фарш, и можно приступить к заполнению каннеллони начинкой и их запеканию.
  6. На дно формы для запекания вылить часть соуса.
  7. Каннеллони заполнить фаршем и положить в форму для запекания.
  8. Вылить на них оставшийся соус и посыпать тертым сыром.
  9. ВАЖНО! Соус должен полностью покрывать макароны. Если его мало, можно добавить молоко или бульон.
  10. Запекать каннеллони с фаршем нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут (зависит от вашей духовки).
  11. Когда верх подрумянится, вынуть каннеллони с мясным фаршем из духовки, разложить по тарелкам.
ПРИМЕР ГОТОВКИ

БЛЮДО 3

ИНЖИР В ШОКОЛАДЕ

Пресс-служба
Ингредиенты:
  • Инжир сушеный — 6 шт.
  • Шоколад молочный — 80 г
  • Арахис молотый — 30 г
  • Кокосовая стружка — 30 г
  • Кунжут — 30 г
Рецепт:
  1. Сначала растопим шоколад. Топить шоколад нужно на водяной бане, наблюдая за температурой, чтобы она не поднималась выше 45 градусов. Массу все время нужно помешивать.
  2. Пока топится шоколад, для удобства наденем инжир на шпажки или вилку. Хорошо если у вас есть длинные деревянные шпажки. С пластмассовых плоды могут соскальзывать, это не очень удобно.
  3. Обливаем каждую инжиринку, даем стечь лишнему шоколаду. Слой шоколада можно сделать более тонким или более толстым.
  4. Подготовим наши обсыпки. Сложим на слой присыпок наши конфетки, сверху тоже обсыпем сухофрукт. В таком виде прямо на тарелочках отправим в холодильник застывать.
  5. Застывшие конфетки отделяем и делаем следующую порцию.
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Еда , Андрей Разыграев , Анатолий Цой
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