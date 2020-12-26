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Россиянам дали рекомендации по выбору шампанского 

Lenta.ru и ещё 5 7 часов назад
Россиянам дали рекомендации по выбору шампанского
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева дала рекомендации по выбору шампанского в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт призвала обращать внимание на этикетку шампанского. По ее словам, надпись «газированный винный напиток» на этикетке должна предостеречь от покупки, поскольку в состав такого напитка входят вода и ароматизаторы.
Буняева добавила, что сэкономить можно, покупая отечественные игристые вина. Эксперт отметила, что по качеству они не хуже импортных, а по цене заметно выигрывают.
Ранее врач-диетолог Ольга Григорьян раскритиковала праздничный стол россиян на Новый год. По ее словам, праздничная еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека. Она рекомендовала более ответственно подойти к праздничному ужину, иначе велик риск отравления.
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