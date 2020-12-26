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Врач назвала вредные закуски к алкоголю 

Александра Нечаева 4 часа назад
Врач назвала вредные закуски к алкоголю
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
О еде, которая может нанести вред здоровью в сочетании со спиртными напитками, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, сообщает ФАН.
По словам эксперта, как правило, люди предпочитают закусывать алкоголь солеными или острыми блюдами, например, маринованными огурчиками, грибами, квашеной капустой. Но такой подход, по словам Диановой, может нанести серьезный удар здоровью. Диетолог отмечает, что в сочетании с алкоголем такая еда негативно влияет на поджелудочную железу, поскольку нарушается ее правильная работа, в частности, отход ферментов.

«Закуски не должны быть с ярко выраженным вкусом, лучше отдать предпочтение таким блюдам, как язык отварной, рулеты куриные и все запеченные блюда»,

— объясняет специалист.
Вместо маринованных огурцов диетолог советует отдать предпочтение холодцу, а от острых закусок, по ее словам, лучше и вовсе отказаться.
Также Дианова призывает отказаться от обильных застолий, поскольку переизбыток еды и алкоголя может привести к панкреатиту.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врач назвал способ замедлить опьянение от алкоголя.
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