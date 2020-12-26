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Эксперт рассказала, как выбрать хорошее шампанское 

Александра Нечаева 40 минут назад
Эксперт рассказала, как выбрать хорошее шампанское
Фото: Depositphotos
Советами поделилась директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева в интервью «Прайм».
Для начала эксперт посоветовала определиться с тем, какое игристое вы предпочитаете: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Далее необходимо обратить внимание на выдержку шампанского: этот фактор сильно влияет на вкус напитка, а вот от цвета его качество никак не зависит.
Затем Буняева призвала обращать внимание на этикетку: если на ней есть надпись «газированный винный напиток», от покупки следует воздержаться, поскольку вместо настоящего шампанского в этом случае вам придется довольствоваться водой с ароматизаторами.
Также специалист отметила, что можно неплохо сэкономить, выбрав шампанское российских производителей: по качеству они не уступают импортным, а стоимость у них на порядок ниже, объяснила Буняева.
Ранее "Рамблер" писал о том, что цена салата оливье в России значительно выросла.
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