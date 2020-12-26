Эксперт рассказала, как выбрать хорошее шампанское 

Советами поделилась директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева в интервью «Прайм».

Для начала эксперт посоветовала определиться с тем, какое игристое вы предпочитаете: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Далее необходимо обратить внимание на выдержку шампанского: этот фактор сильно влияет на вкус напитка, а вот от цвета его качество никак не зависит.

Затем Буняева призвала обращать внимание на этикетку: если на ней есть надпись «газированный винный напиток», от покупки следует воздержаться, поскольку вместо настоящего шампанского в этом случае вам придется довольствоваться водой с ароматизаторами.

Также специалист отметила, что можно неплохо сэкономить, выбрав шампанское российских производителей: по качеству они не уступают импортным, а стоимость у них на порядок ниже, объяснила Буняева.