В Роскачестве рассказали, как выбирать красную рыбу 

Роскачество составило рекомендации по выбору красной рыбы и рекомендует при ее выборе обращать внимание на цвет, маркировку и состав. Об этом говорится в сообщении организации.

"В первую очередь — цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может свидетельствовать об окислении жира. Следует помнить, что каждый вид рыбы имеет свой естественный цвет. Например, более насыщенный за счет специального питания — у семги и форели. Однако слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей в рыбе", — отмечается в сообщении.

Кроме цвета, рекомендуется обратить внимание на поверхность рыбы: мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотная, без повреждений и расслоений. Как отмечают в Роскачестве, на упаковке может быть указан ГОСТ, однако также производители могут изготавливать рыбу по собственным техническим условиям — это не значит, что такая продукция менее качественная. "Идеально, если в составе только рыба и соль", — считают эксперты.

Иногда, по их данным, встречаются консерванты, такие как сорбиновая и бензойная кислоты. Их добавление допускается техническим регламентом в очень ограниченном количестве (не более 200 мг/кг). Однако если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны.

Также производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: охлажденного или замороженного. Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно, считают в Роскачестве. В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: лосося атлантического (балтийского, беломорского, семги), форель.

Только из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться рыбы лососевые тихоокеанские: горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.

Кроме того, сезонность добычи и дальние расстояния от места вылова не позволяют организовать процесс изготовления этой рыбы из охлажденного сырья. "Если рыба была замороженная, то в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы она была правильно заморожена и не подвергалась размораживанию. Продукт, приготовленный с нарушениями технологии заморозки, можно узнать по дряблой, расслоившей консистенции и блеклому цвету", — подчеркивается в сообщении.

По данным Роскачества, иногда косвенным признаком использования производителем замороженного сырья является наличие жидкости в упаковке. Жидкость образуется в результате того, что при замораживании и последующем размораживании происходят денатурационные процессы, приводящие к вытеканию мышечного сока и жира. Филе-кусок рыбы в вакуумной упаковке — наиболее правильный выбор, потому что когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и, самое главное, защиту от окисления. В последнее время, помимо упаковки под вакуумом, стали применять и безвредную для здоровья модифицированную газовую среду, в результате чего продлеваются сроки годности упакованных продуктов по сравнению с неупакованными при полном сохранении качества продукции, добавили в Роскачестве.