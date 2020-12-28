Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Эксперты Роскачества объяснили, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу 

Мира Маркина 2 часа назад
Эксперты Роскачества рассказали россиянам, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу и не разочароваться.

"В первую очередь важен цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может свидетельствовать об окислении жира",

— сообщается в материалах организации.
По словам специалистов, более насыщенный цвет из-за специального питания бывает у семги и у форели. При этом слишком яркий красный цвет у семги может сигнализировать о наличии красителей. Вдобавок к этому, следует обращать внимание не только на цвет, но и на поверхность рыбы: мышечная ткань должна быть умеренно плотная, без повреждений и расслоений.
Состав идеальной рыбы — сама рыба и соль. Однако по техрегламенту допускается содержание сорбиновой и бензойной кислот в количестве не более 200 миллиграмм на килограмм:

"Но если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны".

На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019, но также производители могут изготавливать рыбу и по собственным техусловиям, и это не значит, что она худшего качества. Кроме того, производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: охлажденного или замороженного.

"Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно",

— поясняют эксперты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру.
Видео дня. Чем опасны стиральные порошки
Женский форум
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение