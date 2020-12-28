Эксперты Роскачества рассказали россиянам, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу и не разочароваться.

"В первую очередь важен цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может свидетельствовать об окислении жира",

— сообщается в материалах организации.

По словам специалистов, более насыщенный цвет из-за специального питания бывает у семги и у форели. При этом слишком яркий красный цвет у семги может сигнализировать о наличии красителей. Вдобавок к этому, следует обращать внимание не только на цвет, но и на поверхность рыбы: мышечная ткань должна быть умеренно плотная, без повреждений и расслоений.

Состав идеальной рыбы — сама рыба и соль. Однако по техрегламенту допускается содержание сорбиновой и бензойной кислот в количестве не более 200 миллиграмм на килограмм:

"Но если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны".

На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019, но также производители могут изготавливать рыбу и по собственным техусловиям, и это не значит, что она худшего качества. Кроме того, производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: охлажденного или замороженного.

"Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно",

— поясняют эксперты.