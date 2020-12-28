Диетологи назвали самые калорийные блюда новогоднего стола 

Заправленные майонезом салаты, жареная картошка, колбасные нарезки, сладкие газированные напитки, а также водка, коньяк и виски — "бомбы" в арсенале самых калорийных новогодних яств, рассказали опрошенные РИА Новости врачи, отметив, что традиционные блюда и напитки вполне можно заменить менее калорийными аналогами, например, вместо конфет украсить стол фруктами, газировку заменить минеральной водой с лимоном, а самое главное — чаще использовать мультиварку.

Виновники лишнего веса

"Главный виновник калорийности — это майонез. Любое блюдо, в которое добавляется майонез, по умолчанию становится очень калорийным. Таким образом, в линейку яств с зашкаливающим значением сытности попадают практически все праздничные салаты. С виду безобидная колбасная нарезка, даже если лакомиться ею без хлеба, картошка также кроют в себе внушительный запас калорий",

— сказал врач-терапевт Тимур Асанов.

К самым калорийным угощениям и деликатесам новогоднего стола относятся кондитерские изделия, конфеты, а также некоторые сорта шоколада, отметил специалист.

"Также это жареные блюда, сладкие газированные напитки. Среди алкогольных напитков по калорийности лидируют наиболее крепкие — водка, коньяк и виски",

— заключил Асанов.

Малокалорийная замена

По мнению врача-диетолога Инны Пичугиной, калорийные блюда можно заменить более полезными и не менее украшающими новогодний стол продуктами и угощениями.

"Вместо тортов, конфет и пирожных украсьте стол фруктами. Состав традиционного оливье можно заменить другими, более полезными продуктами, например, вареной грудкой и отварными овощами. Чаще пользуйтесь мультиваркой. Калорийность майонеза можно сбить, добавив в него несладкий йогурт или 10-процентную сметану",

— посоветовала Пичугина.

Помогает не набрать вес тушеное мясо, курица или запеченная индейка, а заливное из рыбы притупляет чувство голода, отметила врач. Вместо сладких газированных напитков лучше поставить на новогодний стол минеральную воду с лимоном. Крепкий алкоголь, в котором содержится масса калорий, Пичугина рекомендует заменить игристым шампанским брют, сухим вином.

"Но не больше одного-трех бокалов, а то можно потерять бдительность, и начать есть с новогоднего стола все подряд, без разбора и в огромных количествах. Тогда уж набора веса точно не избежать",

— сказала диетолог.

Заесть овощами и запить водой

Мнение Пичугиной и Асанова по огромному объему калорий, содержащихся в указанных новогодних блюдах, напитках и закусках, разделяет врач-диетолог Елена Тихомирова.

"Весь новогодний стол сплошь калорийный, потому что мы готовим праздничные блюда с использованием жирных соусов, заправок, в которых содержится большое количество углеводов. Традиционные блюда — оливье, селедка под шубой, мимоза — все эти салаты являются безумно калорийными. Еще нужно помнить, что самым высококалорийным напитком на новогоднем столе является сок",

— сказала Тихомирова.

По словам диетолога, людям, которые следят за весом, не следует ставить на новогодний стол пакетированные и свежевыжатые соки, безалкогольные шипучие напитки, коктейли, сладкие ликеры, квас, домашние компоты и морсы. Лучше пить простую минеральную воду, считает Тихомирова.

"Мой вам совет: чтобы немного уменьшить жуткую калорийность новогоднего стола, пейте просто чистую обычную воду и старайтесь есть как можно больше овощей: можно сделать нарезки и каждое высококалорийное блюдо заедать двумя ложками этих овощей. Они быстро наполнят желудок и не дадут объесться",

— заключила диетолог.