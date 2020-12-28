Действенные советы, как избежать слез от лука 

Когда мы режем лук, он выделяет большое количество летучих соединений серы, которые представляют собой лакриматор или слезоточивый газ. Благодаря этому газу оболочка глаз и носа раздражается. "Рамблер" выяснил, как этого можно избежать.

Ветерок

Так как овощ при нарезке выделяет "луковый газ", его концентрацию на кухне поможет уменьшить открытое окно или включенная вытяжка. Главное, не простудиться, стоя на сквозняке. Вы также можете дуть на лук во время нарезки, чтобы отгонять газ от себя.

Холод

Достаточно положить луковицу на полчаса в морозильную камеру вместе с ножом, чтобы замедлить химические реакции. Слезоточивый газ будет выделяться медленнее, а вы успеете нашинковать необходимое количество лука. Также вы можете

подержать луковицу и нож под холодной водой, если времени на заморозку нет.

Очки

Самый эффективный способ защитить глаза от внешних факторов — это использовать барьер. Для этого можно взять обычные очки для чтения, однако наиболее эффективны модели, которые плотно прилегают к коже. Например, лыжная или подводная маска. Кстати, существуют и специальные очки для нарезки лука.

Резкий запах и вкус

Если глаза начали слезиться, не трите их, а лучше понюхайте кофейные зерна, петрушку или другие продукты с резким запахом. Также можно начать жевать петрушку до нарезки, так как она окисляет элементы серы, после чего они перестают оказывать раздражающее действие.

Этим же приемом можно воспользоваться, чтобы убрать неприятный запах лука изо рта.