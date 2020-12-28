7 неочевидных ошибок при планировании новогоднего стола 

Чтобы сделать праздничное меню действительно идеальным, нужно обратить внимание на некоторые детали.

В предновогодней суете мы о многом забываем, хотя ряд задач требует от нас высокой концентрации и собранности. Из очевидного: не стоит ходить по магазинам без списка покупок, в предпраздничной спешке вы можете поддаться всеобщей панике и начать сметать с полок все, что под руку попадется. Это касается и подарков, и продуктов на новогодний стол. Обидно же будет их потом выкидывать, если испортятся или их просто никто не захочет есть?

Помогаем учесть несколько неочевидных ошибок при составлении праздничного меню. Эти советы будут уместны и для тех, кто планирует громкую вечеринку с большим количеством гостей, и для тех, кто решил отпраздновать в узком семейном кругу.