Эксперт объяснил, почему нужно нюхать жабры у селедки 

Директор рыборазводного предприятия Александр Ходос рассказал, что при покупке сельди можно понюхать жабры. Запах поможет убедиться в свежести рыбы.

— Понюхать жабры имеет смысл. Это нежная часть селедки. Портиться она начинает именно с жабр. Это типично практически для любой рыбы. Если рыба начинает портиться, то запах появляется там, где жабры, — цитирует эксперта «МИР 24».

Кроме того, он порекомендовал при покупке рыбы обращать внимание на цвет ее глаз, поскольку у соленой селедки они становятся белесыми. Мороженая рыба должна иметь прозрачные глаза, а цвет ржавчины появляется в процессе посола.