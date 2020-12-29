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Как долго новогодние салаты остаются свежими 

Мира Маркина 4 часа назад
Оливье, селедка под шубой и другие вкуснейшие салаты — неизменные спутники новогоднего застолья. Подчас мы готовим их в таком количестве, что едим еще целую неделю до самого Рождества. Но не чревато ли это серьезными последствиями для организма? И как долго можно хранить салаты на самом деле? Выяснял "Рамблер".
В преддверии новогодних праздников эксперты "Роспотребнадзора" напомнили россиянам о том, что салат — это скоропортящееся блюдо, которое необходимо хранить в холодильнике при температуре +2…+6 градусов. Игнорирование этих правил может спровоцировать тяжелое пищевое отравление. Чтобы не допустить этого, следует помнить о том, сколько могут храниться салаты:
  • салаты из сырых овощей и фруктов — 18 часов, после заправки — 12
  • салаты и винегреты из вареных овощей — 18 часов, после заправки 12
  • салаты с добавлением мяса, птицы и копченостей — 18 часов, после заправки 12
  • салаты с добавлением консервированных овощей и вареных яиц после заправки — не более 6 часов
  • салаты с добавление морепродуктов без заправки — 12 часов
  • салаты из маринованных, соленых, квашенных овощей — 36 часов
Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали заправлять салаты только перед подачей, не оставлять их на столе на всю ночь и не готовить салаты в большом количестве: 2-3 ложки на порцию будет достаточно, чтобы насытиться и при этом избежать переедания.
Женский форум 1
Еда , Видео , Роспотребнадзор
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