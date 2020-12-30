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Названа критическая ошибка при варке пельменей 

РИА Новости и ещё 8 4 часа назад
Названа критическая ошибка при варке пельменей
Фото: РИА Новости
Пользователь китайской сети WeChat назвал главную ошибку при варке пельменей, дав при этом советы по приготовлению этого продукта.
Автор поста отметил, что варить замороженные пельмени, несмотря на удобство, непросто, так как они часто лопаются и разваливаются. По его словам, при варке пельменей многие просто кидают их в кастрюлю с кипятком, что является неправильным.

"Почему замороженные пельмени лопаются при варке? Причина — в разнице температур. При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому при расширении они начинают лопаются и в результате разваливаются",

— пояснил он. Кроме того, при высокой температуре происходит склеивание крахмала, находящегося на поверхности теста, что приводит к слипанию пельменей.
Пользователь также дал несколько советов по приготовлению продукта.
Во-первых, перед варкой пельмени необходимо довести до нормальной температуры, для этого нужно замочить их в воде на несколько минут.

"Кроме того, тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, и при варке пельмени не лопнут",

— указал автор поста.
Второй совет касается выбора оптимальной температуры воды. По словам пользователя, важно, чтобы вода не была холодной или кипятком, наилучшим вариантом является температура воды в 50 градусов.

"Совет третий: независимо от того, какие пельмени вы варите — свежие или мороженные, после закипания воды в кастрюлю необходимо добавлять холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной",

— заключил автор.
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