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Россиян предупредили о фальшивой икре в магазинах 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Россиян предупредили о фальшивой икре в магазинах
Фото: Газета.Ru
Директор "Рыборазводного предприятия № 1" Александр Ходос в разговоре со "Звездой" указал россиянам на необходимость покупать икру в специализированных магазинах из-за риска столкнуться с "фальшивыми" продуктами.
"Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно", — предупредил он.
По его словам, определить качество икры без лабораторных исследований практически невозможно. Тем не менее эксперт посоветовал при покупке продукта обращать внимание на этикетку: на ней как минимум должна быть информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова, а также о периоде хранения.
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Еда , Александр Ходос
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