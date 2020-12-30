Россиян предупредили о фальшивой икре в магазинах 

Директор "Рыборазводного предприятия № 1" Александр Ходос в разговоре со "Звездой" указал россиянам на необходимость покупать икру в специализированных магазинах из-за риска столкнуться с "фальшивыми" продуктами.

"Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно", — предупредил он.

По его словам, определить качество икры без лабораторных исследований практически невозможно. Тем не менее эксперт посоветовал при покупке продукта обращать внимание на этикетку: на ней как минимум должна быть информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова, а также о периоде хранения.