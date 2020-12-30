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Раскрыты правила идеального новогоднего стола 

Русская Планета 4 часа назад
5 правил идеального новогоднего стола
Фото: Русская Планета
Названы пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья.
Как сообщила диетолог Ирина Дядикова, рекомендуется заменить некоторые ингредиенты в популярных салатах. Так, в оливье вместо вареной колбасы можно добавить отварную куриную грудку или говядину. В сельдь «под шубой» вместо картофеля нарезать яблоко. Эксперт посоветовала не злоупотреблять мандаринами, сок которых «достаточно агрессивен».
Соленья и маринады на новогоднем столе содержат большое количество соли и уксуса и могут вызвать отеки, отметила Дядикова, сообщает РИА «Новости».
Тем временем, ингредиенты для самого популярного в России салата в 2019 году подорожали. В уходящем году для того, чтобы накормить семью из четырех человек новогодним оливье, нужно потратить 340 рублей.
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Еда , РИА Новости
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