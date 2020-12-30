5 правил идеального новогоднего стола

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Названы пять правил, которые помогут провести новогоднюю ночь без вреда для здоровья.

Как сообщила диетолог Ирина Дядикова, рекомендуется заменить некоторые ингредиенты в популярных салатах. Так, в оливье вместо вареной колбасы можно добавить отварную куриную грудку или говядину. В сельдь «под шубой» вместо картофеля нарезать яблоко. Эксперт посоветовала не злоупотреблять мандаринами, сок которых «достаточно агрессивен».

Соленья и маринады на новогоднем столе содержат большое количество соли и уксуса и могут вызвать отеки, отметила Дядикова, сообщает РИА «Новости».