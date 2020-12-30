Что нельзя ставить на стол в Новый год 

При планировании праздничного стола многие учитывают не только правила сервировки, но и приметы. 2021 год будет годом металлического быка, согласно китайскому гороскопу. Поэтому нельзя ставить некоторые продукты на стол, чтобы вас не покинула удача в приходящем году. "Рамблер" рассказывает, каких блюд лучше избежать при планировании праздника.

Блюда из говядины

Бык не будет рад блюдам, приготовленным из говядины и телятины, так как эти животные считаются его собратьями. Если вы планируете на горячее подавать говядину, то лучше отказаться от этой затеи и заменить блюдо другим мясом или рыбой. Это же правило касается субпродуктов. Считается, что говядина на праздничном столе может принести неудачи в наступающем году.

Холодец

Традиционно холодец делают из бульона на говяжьих костях и добавляют туда фарш, смешанный из разного мяса. В этом году лучше отказаться от этого рецепты и исключить из него говяжьи кости и мясо. Если вы все-таки соберетесь делать холодец из куриного, свиного или рыбного бульона, то необходимо внести и другие корректировки в рецепт. Стоит отказаться и от желатина, так как его делают из отходов мясной промышленности. Его можно заменить на агар-агар, гуаровую камедь, ксантановую камедь, плоды рожкового дерева или пектин. Эти ингредиенты лучше подойдут для приготовления холодца.

Большое количество алкоголя

Не стоит планировать бурные вечеринки для встречи Нового года 2021. Если вы зовете гостей, то сразу обозначьте градус вечеринки и не ставьте на стол слишком много алкоголя. Дело в том, что символ нового года бык не любит шумных застолий и алкогольных вечеринок. Этот праздник рекомендуется отмечать в кругу семьи, тихо и спокойно. Большое количество спиртного на столе только раззадорит гостей и даст быку повод злиться, если вечеринка пойдет не по плану.