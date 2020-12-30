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Китаец объяснил, почему нельзя кидать пельмени в кипяток 

Мира Маркина 2 часа назад
Китаец объяснил, почему нельзя кидать пельмени в кипяток
Фото: Рамблер
Пользователь китайской сети WeChat назвал главную ошибку при варке пельменей и рассказал, как правильно готовить блюдо.
Автор поста подчеркнул, что варить замороженные пельмени не так просто, как кажется на первый взгляд. Многие кидают пельмени в кастрюлю с кипятком, из-за чего они лопаются, развариваются и слипаются.

"Почему замороженные пельмени лопаются при варке? Причина — в разнице температур. При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому при расширении они начинают лопаются и в результате разваливаются",

— объяснил юзер.
Пользователь также напомнил, что при высокой температуре происходит склеивание крахмала, находящегося на поверхности теста, что провоцирует слипание пельменей.
По словам китайца, перед варкой пельмени необходимо довести до нормальной температуры, — для этого их нужно замочить в воде на несколько минут:

"Кроме того, тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, и при варке пельмени не лопнут".

Второй совет относится к выбору оптимальной температуры воды. Юзер подчеркнул: важно, чтобы вода не была холодной или кипятком, лучший вариант — температура воды в 50 градусов.

"Совет третий: независимо от того, какие пельмени вы варите — свежие или мороженные, после закипания воды в кастрюлю необходимо добавлять холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной",

— заключил китаец.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, сколько хлеба можно есть в день без вреда для здоровья.
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