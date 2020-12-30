Диетолог назвал блюда, которые нельзя доедать после застолья

Врач-диетолог Людмила Денисенко предупредила россиян, что ряд блюд с новогоднего стола нельзя хранить в холодильнике и употреблять на следующий день после застолья.

По словам специалиста, это грозит пищевым отравлением. Прежде всего, нельзя хранить холодец. Диетолог подчеркнула, что срок действия холодца — не более суток. Ели он заливной — то срок увеличивается до двух дней. Как объяснила врач, простоявший на столе всю ночь холодец нужно выбросить. Медик напомнила, что бульон и желатин являются отличной средой, в которых быстро размножаются бактерии.

Как пишет « Комсомольская правда », предостережение касается и сложных салатов, таких как оливье и селедка под шубой. Чтобы сохранить такой салат, нужно нарезать ингредиенты в отдельные тары, хранить с плотно закрытой крышкой. Смешивать и заправлять такой салат рекомендуется перед подачей на стол.

Денисенко отметила, что овощные салаты, простоявшие при комнатной температуре, можно хранить не более 12 часов. При этом паштет домашнего приготовления можно оставлять только в холодильнике и только на шесть часов. Мясные блюда хранятся до 12 часов.