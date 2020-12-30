Названы блюда, которые нельзя доедать после застолья

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, что некоторые блюда нельзя доедать на следующий день после новогоднего застолья. Это чревато пищевым отравлением, сообщает "Комсомольская правда".

Так, по словам врача, нельзя есть простоявший всю ночь на столе холодец, так как в нем быстро размножаются бактерии. Его срок годности — одни сутки. Заливной холодец может храниться до двух дней. Потом его необходимо выбросить.

Также опасно есть на следующий день после застолья "сложные" салаты. Например, оливье или селедку под шубой. Их лучше хранить в "разобранном" виде, а перед подачей смешивать ингредиенты и заправлять соусом.

То же самое касается и овощных салатов. Их можно хранить не более 12 часов, как и мясные блюда.