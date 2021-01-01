Россиянам напомнили, как правильно жарить шашлык 

Шашлык на даче теперь придётся готовить по новым правилам, которые вступили в силу с 2021 года. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, костёр теперь можно разжечь на расстоянии не менее 20 метров от дома, поставить мангал — в 10 метрах и дальше. А также важно иметь в доме средства пожаротушения: ведро с водой или огнетушитель. Его слова передает РИА Новости.