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Россиянам напомнили, как правильно жарить шашлык 

Даня Виттиг 1 час назад
Россиянам напомнили, как правильно жарить шашлык
Фото: depositphotos.com
Шашлык на даче теперь придётся готовить по новым правилам, которые вступили в силу с 2021 года. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
По его словам, костёр теперь можно разжечь на расстоянии не менее 20 метров от дома, поставить мангал — в 10 метрах и дальше. А также важно иметь в доме средства пожаротушения: ведро с водой или огнетушитель. Его слова передает РИА Новости.
Как уточнили в МЧС, в новогодние и рождественские праздники по статистике увеличивается число пожаров. Так как отмечающие забывают о мерах противопожарной безопасности.
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Еда , МЧС , РИА Новости
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