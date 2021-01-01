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Экономист рассказал, что будет с ценами на хлеб 

Даня Виттиг 5 часов назад
Экономист рассказал, что будет с ценами на хлеб
Фото: depositphotos.com
Доцент Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич оценил вероятность повышения цен на хлеб в 2021 году.
По его словам, такая вероятность существует из-за повышения ввозных пошлин.

"У людей производителей зерна была рентабельность фантастическая, все было хорошо, но государство берет и говорит: "Через две недели будет пошлина — 25 евро на тонну зерна". И все, в следующем году получим жуткий рост цен на продовольствие", — объяснил специалист в беседе с корреспондентом RT.

Однако другие эксперты предполагают, что государство будет сдерживать цены на самые необходимые продукты.
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