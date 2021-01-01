Экономист рассказал, что будет с ценами на хлеб 

"У людей производителей зерна была рентабельность фантастическая, все было хорошо, но государство берет и говорит: "Через две недели будет пошлина — 25 евро на тонну зерна". И все, в следующем году получим жуткий рост цен на продовольствие", — объяснил специалист в беседе с корреспондентом RT.