Пользователь китайской платформы Sohu рассказал, какая русская закуска кажется им невыносимой. Его рассказ приводит «ИноСМИ».

Автор публикации отметил, что россиянам не нужны какие-то особые продукты. Он сообщил, что мы можем съесть все, что есть под рукой: хлеб, запеченный картофель, сырой лук, в качестве закуски может подойти даже "запах меховой шапки"».

Он справедливо отметил, что россияне засаливают все, что выросло в огороде: помидоры, огурцы, грибы, перец и капусту.