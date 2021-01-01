В Китае определили самую противную русскую закуску 

Пользователь китайской платформы Sohu рассказал, какая русская закуска кажется им невыносимой. Его рассказ приводит «ИноСМИ».
Автор публикации отметил, что россиянам не нужны какие-то особые продукты. Он сообщил, что мы можем съесть все, что есть под рукой: хлеб, запеченный картофель, сырой лук, в качестве закуски может подойти даже "запах меховой шапки"».
Он справедливо отметил, что россияне засаливают все, что выросло в огороде: помидоры, огурцы, грибы, перец и капусту.
«Любимое блюдо русских — это соленая рыба, или как ее называют — вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба — это тоже закуска, рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят!» — написал автор.
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