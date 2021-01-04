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Врачи объяснили, вредно ли пить воду во время еды 

Профиль и ещё 2 11 часов назад
Врачи объяснили, вредно ли пить воду во время еды
Фото: depositphotos.com
Врачи часто напоминают о необходимости поддержания водного баланса. Многие советуют выпивать стакан воды перед едой, однако существует мнение, что во время приема пищи вода может привести к вздутию живота. Врачи рассказали Le Figaro, стоит ли пить за столом.

«Некоторые люди думают, что вода разбавляет пищеварительные выделения, и, таким образом, пищеварение ухудшается. Но тело способно адаптироваться к тому, что мы едим», — объяснил гастроэнтеролог Оливье Шпатциерер.

По его словам, не существует научного доказательства тому, что вода во время еды вредит организму.
Диетолог Александра Далу добавила, что вода даже помогает перевариванию и регулирует кислотность в желудке. Кроме того, она помогает есть меньше — так организм получает сигнал о насыщении. А если выпить два стакана воды перед едой, аппетит уменьшается, что помогает избежать переедания.
Эксперты рекомендуют ставить на стол во время обеда графин с минеральной водой, обогащенной кальцием, бикарбонатом или магнием. Эти вещества позволяют пище лучше усваиваться. Причем от газированных напитков стоит отказаться, чтобы избежать вздутия живота. Также врачи не советуют пить воду охлажденной, она должна быть комнатной температуры или даже теплой, чтобы не нарушать пищеварительные процессы.
Ранее о пользе минеральной воды рассказали американские врачи. По их словам, этот напиток помогает справиться с обезвоживанием организма из-за физических нагрузок или употребления алкоголя. Нутрициолог Шэрон Катцман рекомендует выбирать для ежедневного употребления марки воды, которую не обогащают дополнительно натрием.
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