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Эксперты узнали о любимом шампанском россиян 

Мария Грибова 5 часов назад
Эксперты узнали о любимом шампанском россиян
Фото: depositphotos.com
Продажи сухого игристого в 2020 году увеличились на четверть. Однако сладкое игристое все же лидирует, согласно результатам исследования. Об этом сообщает РИА Новости.
Сладкое игристое остаётся лидером второй год подряд, а его доля — более 50% от всех продаж. Далее идут полусладкое, сухое и полусухое вина. Продажи сухого выросли на 25%.
Самая высокая доля покупок приходится на Москву, где его пьют на 34% больше, чем в среднем по России. Меньше всего такой вид напитка предпочитают жители Казани.
Аналитики также оценили стоимость игристого в регионах. По их данным, в декабре средняя по России цена на сухое вино составляла примерно 400 рублей за бутылку, на полусухое — 300, на сладкое — 325, а на полусладкое — около 240 рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа позволяющая меньше пьянеть закуска.
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