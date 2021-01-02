Эксперты узнали о любимом шампанском россиян 

Продажи сухого игристого в 2020 году увеличились на четверть. Однако сладкое игристое все же лидирует, согласно результатам исследования. Об этом сообщает РИА Новости.

Сладкое игристое остаётся лидером второй год подряд, а его доля — более 50% от всех продаж. Далее идут полусладкое, сухое и полусухое вина. Продажи сухого выросли на 25%.

Самая высокая доля покупок приходится на Москву, где его пьют на 34% больше, чем в среднем по России. Меньше всего такой вид напитка предпочитают жители Казани.

Аналитики также оценили стоимость игристого в регионах. По их данным, в декабре средняя по России цена на сухое вино составляла примерно 400 рублей за бутылку, на полусухое — 300, на сладкое — 325, а на полусладкое — около 240 рублей.