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Врач рассказала об опасности новогодних салатов 

Lenta.ru и ещё 2 11 часов назад
Врач рассказала об опасности новогодних салатов
Фото: Lenta.ru
Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о том, что новогодние салаты могут представлять опасность. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.
По ее словам, срок годности у большей части блюд, приготовленных к празднику, не превышает одного-двух дней. Гастроэнтеролог подчеркнула, что особенно быстро портятся холодные блюда, в частности салаты, которыми можно легко отравиться.
Диетолог отметила, что степень отравления может различаться. Так, если симптомы носят кратковременный характер, нет температуры или сильной слабости, то, скорее всего, беспокоиться не стоит. Однако врач рассказала, что, если диарея не прекращается, а симптомы затягиваются, то стоит немедленно обратиться к специалисту, так как в желудочно-кишечном тракте могут начать расти вредные для организма патогены.
При этом эксперт объяснила, что рвота, напротив, является хорошим знаком, так как свидетельствует о защитной реакции организма. Врач добавила, что при отравлении не стоит есть грубую клетчатку такую, как капуста и черный хлеб, а также пить соки. Она порекомендовала пить воду, есть крупы, рис и подсушенный хлеб.
Ранее в Роспотребнадзоре предостерегли россиян от неправильного хранения салатов. Так, срок годности салатов зависит от срока годности его компонентов. Кроме того, заправка майонезом или различными соусами ускоряет процесс размножения патогенов. Поэтому салаты следует хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.
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