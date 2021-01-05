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Диетолог перечислила лечебные свойства граната 

Александра Нечаева 5 часов назад
Врач перечислила лечебные свойства граната
Фото: Depositphotos
О полезных качествах сочного фрукта рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, в гранате содержится очень много кислот и антиоксидантов, которые хорошо борются с различного рода воспалениями. Кроме того, плод помогает улучшить состояние сосудов, предотвращая разрушение их клеток, благодаря чему снижаются риски инфарктов и инсультов. Еще одним полезным свойством граната Соломатина назвала возможность понижения уровня холестерина в крови, что предотвращает раннее развитие слабоумия. Кроме того, фрукт обладает выраженным противоопухолевым действием, в частности, употребление граната снижает риски развития рака молочной железы.
По словам диетолога, употреблять гранат нужно каждый день. но в небольших количествах: вполне достаточно съедать ¼ часть фрукта или выпивать 30 граммов гранатового сока. Сок, кстати, Соломатина рекомендует разбавлять водой, поскольку он негативно влияет на эмаль зубов.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что диетолог рассказала об опасности солений.
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Еда , Елена Соломатина , ИА Sputnik
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