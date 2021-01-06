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Врач назвала лучшие блюда для праздничного стола 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Врач назвала лучшие блюда для праздничного стола
Фото: Depositphotos
В новогодние праздники необходимо правильное питание, нужно следить за свежестью продуктов и не держать долго готовые блюда, заявила РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

Понимаю, что уже так сложилось, что на Новый год и на праздники принято готовить множество блюд. Но все же нужно постараться не перегружать себя едой. Чрезмерное переедание тоже может привести к очень серьезным негативным последствиям,

— сказала парламентарий.
Она отметила, что новогодние каникулы — это праздник для всех. "И для тех, кто по показаниям здоровья вынужден соблюдать постоянную диету. Например, при сахарном диабете, тяжёлых желудочно-кишечных патологиях, после операций или при непереносимости определённых продуктов. Людям с такими заболеваниями особенно нужно быть внимательным", — пояснила законодатель.
К сожалению, после новогодних праздников увеличивается поступление пациентов с обострением язвенной, желче-каменной болезней, иногда может развиться серьезный панкреатит, особенно у тех, кто соблюдал определенную диету, а потом резко дал серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и на поджелудочную железу, добавила она.

И обязательно нужно следить за свежестью и чистотой продуктов, не держать долго готовые блюда, быть внимательней к покупным блюдам и полуфабрикатам,

— отметила сенатор.
По её мнению, самые лучшие блюда на праздничный стол — это блюда, приготовленные из свежих продуктов, достаточно легкие, не перегруженные жирами и простыми углеводами. Как можно больше натуральных продуктов, фруктов и овощей.

Мои любимые блюда — это рыбные блюда, морепродукты, мясо птицы, овощи. Предпочитаю блюда, приготовленные на пару, овощные салаты. Праздники, любые праздники предпочитаю проводить в кругу близких людей, создавать вокруг себя праздничное настроение. Обязательно украшаю дом.

Она также отметила, что самые лучшие — полезные подарки, чтобы они действительно пригодились, понравилось человеку, а не пылились на полке.

"На мой взгляд, самый лучший подарок — здоровье, а наша задача — его беречь",

— заключила политик.
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Еда , Татьяна Кусайко , РИА Новости
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