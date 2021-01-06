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Врач назвала лучшие блюда для праздничного застолья 

Мира Маркина 1 час назад
Врач назвала лучшие блюда для праздничного застолья
Фото: depositphotos.com
Сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко в беседе с РИА Новости назвала лучшие блюда для праздничного ужина.

"Понимаю, что уже так сложилось, что на Новый год и на праздники принято готовить множество блюд. Но все же нужно постараться не перегружать себя едой. Чрезмерное переедание тоже может привести к очень серьезным негативным последствиям",

— предупредила эксперт.
Кусайко подчеркнула, что новогодние каникулы — это праздник для всех, однако напомнила, что многим людям следует особенно внимательно следить за своим рационом в праздничные дни:

"Например, при сахарном диабете, тяжёлых желудочно-кишечных патологиях, после операций или при непереносимости определённых продуктов. Людям с такими заболеваниями особенно нужно быть внимательным".

Эксперт также отметила, что после Нового года увеличивается поступление пациентов с обострением язвенной, желче-каменной болезней, нередко развивается серьезный панкреатит. Зачастую это происходит, когда человек долгое время придерживался диеты, а потом резко дал серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и на поджелудочную железу.
По мнению сенатора, лучшие блюда — это те, что приготовлены из свежих продуктов, не перегруженные жирами и простыми углеводами:

"Мои любимые блюда — это рыбные блюда, морепродукты, мясо птицы, овощи. Предпочитаю блюда, приготовленные на пару, овощные салаты".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказала об опасности новогодних блюд.
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Еда , Татьяна Кусайко , РИА Новости
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