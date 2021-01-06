Врач назвала лучшие блюда для праздничного застолья 

"Понимаю, что уже так сложилось, что на Новый год и на праздники принято готовить множество блюд. Но все же нужно постараться не перегружать себя едой. Чрезмерное переедание тоже может привести к очень серьезным негативным последствиям",

— предупредила эксперт.

Кусайко подчеркнула, что новогодние каникулы — это праздник для всех, однако напомнила, что многим людям следует особенно внимательно следить за своим рационом в праздничные дни:

"Например, при сахарном диабете, тяжёлых желудочно-кишечных патологиях, после операций или при непереносимости определённых продуктов. Людям с такими заболеваниями особенно нужно быть внимательным".

Эксперт также отметила, что после Нового года увеличивается поступление пациентов с обострением язвенной, желче-каменной болезней, нередко развивается серьезный панкреатит. Зачастую это происходит, когда человек долгое время придерживался диеты, а потом резко дал серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и на поджелудочную железу.

По мнению сенатора, лучшие блюда — это те, что приготовлены из свежих продуктов, не перегруженные жирами и простыми углеводами: