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Что будет, если каждый день есть морковь по-корейски 

Катерина Саломе 12 часов назад
Что будет, если каждый день есть морковь по-корейски
Фото: depositphotos.com
Морковь по-корейски прекрасно вписалась в наш рацион. Эта закуска давно стала популярным и любимым для многих блюдом. Кто-то ест ее только по праздникам, другие предпочитают лакомиться салатом регулярно. «Рамблер» расскажет, почему ее нельзя есть каждый день.

Польза моркови по-корейски

Полезные свойства свежего оранжевого корнеплода известны каждому, а вот есть ли польза у моркови по-корейски? Несомненно. Оказывается, данное блюдо способствует улучшению процесса пищеварения за счет того, что представляет собой достаточно острую закуску. Оно помогает выделению желудочного сока, тем самым усиливая аппетит. Кроме того, при регулярном употреблении небольшого количества этого продукта укрепляются стенки сосудов.
Польза моркови по-корейски также скрывается в рецептуре приготовления данного блюда, при которой сохраняются важные для нас вещества, в частности, витамины. Например, витамин С необходим нашему организму для нормального состояния крупных сосудов. Витамин В оказывает благотворное влияние на здоровье капилляров, а витамин РР известен своим сосудорасширяющим действием.

Вред моркови по-корейски

При наличии проблем с ЖКТ, повышенной кислотности желудка и склонности к аллергическим реакциям на корейскую морковь налегать не стоит. Чрезмерное ее употребление из-за острых приправ и уксуса способствует разрушению слизистой желудка и развитию таких заболеваний, как гастрит и даже язва. Салат также противопоказан детям, так как переизбыток витамина А может привести к появлению пятен или пожелтению стоп и ладоней.
Еще одну опасность корейская морковь может таить для людей со слабым пищеварением и для тех, кто мечтает похудеть. Пищевые добавки, которые добавляются в блюдо на производстве способствуют усилению аппетита во время еды, что провоцирует необходимость есть до того момента, пока вы окончательно не наедитесь. Это может привести к серьезному усложнению процессов пищеварения, вплоть до боли в животе и тошноты, а также спровоцировать замедление обмена веществ и помешать намеченному похудению.
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