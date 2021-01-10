Продукты, которые запрещено есть членам королевской семьи 

У королевской семьи существуют правила на все случаи жизни, в том числе они касаются гастрономических удовольствий. Да, им подают изысканные блюда и деликатесы, но есть и исключения. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые под запретом в королевской семье.

Морепродукты

Членам королевской семьи запрещено есть морепродукты из-за риска отравления и проблем с желудком. Хотя стоит отметить, что при этом рыба является одним из любимых продуктов Елизаветы II, а в 1986 году во время официального визита в Китай она попробовала морской огурец.

Стейк с кровью

Если вы попали в королевскую семью, то теперь вам можно есть мясо только well-done, то есть хорошей прожарки. В этом вопросе королева крайне строга.

Фуа-гра

Считается, что это блюдо могут позволить себе только люди высокого общества, однако в королевской семье оно находится под запретом. В 2008 году принц Чарльз наложил вето на этот изыск ввиду его неэтичности. Дело в том, что при приготовлении фуа-гра используется гусиная печень.

Чеснок

Ни в одном блюде на королевском столе никогда не было и не будет чеснока. интервью Express шеф-повар Букингемского дворца Даррен МакГрэйди сообщил, что это ароматное травянистое растение Елизавета II просто ненавидит. Также проблема чеснока в свежести дыхания после его употребления. А королевским особам, которые часто ездят на встречи, это вовсе не нужно.

Также Елизавета II с подозрением относится ко всем продуктам, которые содержат большое количество калорий, поэтому вместо картофеля на обеденном столе вы, скорее всего, увидите спаржу.