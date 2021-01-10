Почему стоит есть ананас каждый день 

Сезон такого яркого и сочного плода, как ананас приходится с марта по июль, однако и в остальное время он остается доступным для приобретения в продуктовых магазинах. Ананас не требует сложной обработки и приготовления, и многие советуют его употреблять каждый день. И «Рамблер» расскажет, почему.

Выведение токсинов

Употребление ананасов помогает снизить риск возникновения болезней сердца и онкологических заболеваний за счет высокого содержания антиоксидантов. Также они отвечают за нейтрализацию и выведение токсинов.

Работа иммунной системы

Витамин С необходим для правильной работы иммунной системы. Плод настолько богат витамином С, что для получения суточной нормы достаточно съесть пару ломтиков ананаса. За счет его противовоспалительных свойств зимой рекомендуется употреблять не меньше одного свежего ананаса в неделю.

Средство для похудения

В ананасе содержится витамин В1, отвечающий за обмен углеводов и, соответственно, помогающий быстрее терять лишний вес. При этом в плоде почти не содержатся жиры, а калорийность составляет всего 48 ккал на 100 граммов, поэтому его очень часто включают в разного рода диеты.

Эластичность кожи

Это сладкий плод, как уже сказано выше, богат антиоксидантами, такими как витамин С и бета-каротин, и является настоящим эликсиром молодости, восстанавливая эластичность кожи и предотвращая провисание груди.